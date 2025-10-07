Foto. pexels-gustavo-fring

"Kas notika ar indigo bērniem?" Soctīklos spriež, kur viņi palikuši

7. oktobris 2025
Termins “indigo bērni” radās 20. gadsimta beigās, bet parasti tiek lietots ezoterikā un garīgajā psiholoģijā, lai apzīmētu īpaši jūtīgus, intuitīvus un “citādus” bērnus, kuri, kā tiek uzskatīts, ieradušies pasaulē ar mērķi mainīt cilvēces apziņu.

Psiholoģijā šis jēdziens nav zinātniski pierādīts. Daudzi speciālisti uzskata, ka tā ir metafora bērniem ar augstu jutīgumu vai netradicionālu domāšanu. Daži “indigo bērnu” apraksti pārklājas ar ADHD, autismu vai augsti jūtīgu bērnu (HSP) pazīmēm, taču ezoteriskā interpretācija to redz kā garīgu dāvanu, nevis traucējumu.

Daudzās ģimenēs šī ideja palīdz vecākiem pieņemt un saprast bērnus, kas neatbilst ierastajiem rāmjiem.

Bet ko par šo sava laika fenomenu spriež šobrīd socvietnē X, varat izlasīt komentāru apskatā zemāk!

