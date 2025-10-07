“Kas notika ar indigo bērniem?” Soctīklos spriež, kur viņi palikuši 11
Termins “indigo bērni” radās 20. gadsimta beigās, bet parasti tiek lietots ezoterikā un garīgajā psiholoģijā, lai apzīmētu īpaši jūtīgus, intuitīvus un “citādus” bērnus, kuri, kā tiek uzskatīts, ieradušies pasaulē ar mērķi mainīt cilvēces apziņu.
Psiholoģijā šis jēdziens nav zinātniski pierādīts. Daudzi speciālisti uzskata, ka tā ir metafora bērniem ar augstu jutīgumu vai netradicionālu domāšanu. Daži “indigo bērnu” apraksti pārklājas ar ADHD, autismu vai augsti jūtīgu bērnu (HSP) pazīmēm, taču ezoteriskā interpretācija to redz kā garīgu dāvanu, nevis traucējumu.
Daudzās ģimenēs šī ideja palīdz vecākiem pieņemt un saprast bērnus, kas neatbilst ierastajiem rāmjiem.
Bija tēze, ka viņi būs ģēniji un tā izrādījās taisnība.
Vienīgi viņi ir baigi introvertie un tāpēc to neviens nezina.
— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) October 6, 2025
Daļa jau valdībā
— Inga Spriņķe (@IngaSPR) October 6, 2025
Kuri vēlāk pārtapa par zoostacijas bērniem.
— Krista (@Krista_Shepherd) October 6, 2025
Gribēju jau rakstīt: pašlaik nokaitina pārējos vecākus vecāku čatos
— Jānis (@janis_orlovs) October 6, 2025
Tieši nācu šo rakstīt.
ADHD ir must have, lai skaitītos apdāvināts bērnībā.
— Vietējais guru (@anna_v_id) October 7, 2025
Jā, kādreiz tak viņi bija baigi modē. Katra mamma centās saskatīt, vai tik viņas sīčuks nav indigo. Ja bija, tad laime pilnīga!
— Balanda (@BalandaLV) October 6, 2025
Pazīstu šo paaudzi. Vispirms karjera, finanses, atpazīstamība un tad tikai ģimene. Daudzi nav precēti kaut ir bērni. Neuzskata par laulību kā vajadzību. Vnk. ir dzīvesbiedri.
— Vecmeita ar putniem galvā 🇱🇻 (@TapatiEs) October 7, 2025
Pēc šā brīža mērauklām attiecībā pret 90.jamiem, tie ir parasti bērni. Šobrīd uzmanība tiek pievērsta klusajiem, vadāti pie psihologiem un meklēta problēma kādēļ viņi tādi mierīgi.
— Alita Plūksna (@AlitaPluksna) October 7, 2025
Ja runa par tiem, kuri ap 2000, tad mans brāļa bērns ir tas, kuru mūsu mamma (viņa ome) sauca par indigo. Jo 2-3 gados runāja garos, paplašinātos teikumos. Lasija arī laikam agri. Šobrīd viņam 25, gana gudrs, labi apmaksāts darbs. Normāls jaunietis. Nav diagnozes un bērnu.
— Inese79 (@Inese_Jolo) October 6, 2025