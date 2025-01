Foto: pexels.com

Retums, kas būs vienmēr! Rudmatainie nekad neizzudīs Ieteikt







Šis retums nav īpaši pārsteidzošs, jo bērns var garantēti nākt pasaulē ar rudu matu krāsu tikai tajā gadījumā, ja tieši tādas pašas krāsas mati ir abiem viņa vecākiem – gan mātei, gan tēvam –, tātad viņiem jābūt apveltītiem ar tā dēvēto “rudo gēnu”. Tāda sagadīšanās nav īpaši bieži sastopama, tāpēc pētnieki uzskata, ka rudmataino cilvēku daudzums uz planētas sācis pārliecinoši sarukt. Pat vēl vairāk – plašsaziņas līdzekļos sākusi izplatīties informācija par to, ka līdz šā gadsimta beigām ruda matu krāsa būšot jau pilnībā izzudusi. Tostarp virkne zinātnieku apgalvo, ka realitātē tas nemaz neesot iespējams…

Reklāma Reklāma

Pētnieki uzskata, ka rudie ļaudis, visticamāk, uzradušies jau pirms Homo sapiens parādīšanās. Aptuveni 50 tūkstošus gadu sena DNS parauga analīze apliecinājusi, ka jau neandertāliešu saimē bijuši rudmatainie. Tiesa, gluži zinātniski iepriekš minēto “rudo gēnu” jeb melanokortīna 1 receptorgēnu ‘MC1R’ gluži oficiāli atklāja tikai… 1995. gadā. Šis gēns izraisot rudo nokrāsu ne tikai cilvēku matiem, bet arī dzīvnieku apmatojumam. Tajā pašā 1995. gadā pētnieki konstatēja, ka vismaz 80% rudmataino cilvēku piemīt kāda no gēna ‘MC1R’ variācijām. Protams, vērīgākie acumirklī jautās: un kā tad ir ar tiem atlikušajiem 20% rudmataino? Izrādās, ‘MC1R’ tomēr nav vienīgais gēns, kas kļūst par rudas matu krāsas iemeslu, taču uzskatāms par galveno.

Parasti mutācijas notiek ne gluži no zila gaisa, bet gan nolūkā sekmēt sugas maksimālu pielāgošanos apkārtējai videi. Un ar rudajiem matiem savulaik esot noticis tieši tas pats. Izrādās, gēns ‘MC1R’ ietekmē ne tikai matu rudo krāsu, bet vienlaikus arī bālo ādas krāsu, un tas esot saistīts ar to, ka šādiem cilvēkiem receptora variantu uz šūnas virsmas nevar mainīt melanīna pigmentu no dzeltenā/sarkanā uz aizsargājošo brūno/melno, kā tas ultravioletā starojuma iedarbībā notiek visiem citiem cilvēkiem. Saistībā ar to bālā nokrāsa deva būtisku priekšrocību tiem cilvēkiem, kuri no saulainākajiem reģioniem bija migrējuši uz Ziemeļeiropu ar tās drūmajām un īsajām ziemas dienām. Jo bālāka āda, jo vairāk tā uzņem ultravioletā starojuma un tā rezultātā saražo vairāk D vitamīna, kas, kā zināms, palīdz organismam labāk uzņemt un noturēt kalciju, nostiprināt kaulus un izsargāties no iekaisumiem.

Tieši šīs priekšrocības ievērojami paaugstināja sieviešu izredzes uz grūtniecību un dzemdēšanu. Turklāt bālas ādas un rudu vai gaišu matu gēni pārmantojas no paaudzes uz paaudzi, tāpēc šī iezīme visvairāk raksturīga cilvēkiem, kuri mīt Eiropas ziemeļu rajonos, piemēram, Īrijā, kur bālas ādas un rudu matu cilvēku ir visvairāk uz visas zemeslodes. Atsevišķi un vienlaikus arī salīdzinoši grūti pārbaudāmi avoti pauduši, ka šādu cilvēku īpatsvars esot vismaz 10% no kopējā cilvēku skaita.

Kādā no jaunākajiem pētījumiem britu pētnieki salīdzinājuši cilvēku ar rudiem matiem nākšanu pasaulē un viņu piedzimšanas vietu, rezultātā noskaidrojot, ka visvairāk rudmataino cilvēku dzīvo valsts ziemeļu un rietumu daļā, proti – jo tālāk virzienā uz ziemeļiem piedzimst cilvēks, jo lielāka ir iespēja, ka viņam būs rudi mati.

Pētnieki brīdinājuši, ka rudā krāsa esot saistīta ar paaugstinātu ādas vēža rašanās risku.

Ultravioletais starojums sagrauj ādas šūnas, taču tumšais pigments tās aizsargā, un gēna ‘MC1R’ mutācijas lielajam daudzumam ultravioletā starojuma ļauj sasniegt DNS un radīt tajā bojājumus. Paralēls pētījums apliecinājis, ka cilvēkiem, kuri ir gēna ‘MC1R’ varianta R nesēji, saslimšana ar vienu no agresīvākajām vēža formām melanomu ir par 42% lielāka. Tiesa, ar piebildi, ka vidējais saslimšanu vecums esot 65 gadi.

Bet, runājot par iespēju, ka rudie mati varētu arī pilnībā izzust, pētnieki tomēr apgalvojuši, ka šis konkrētais gēns, protams, var kļūt vēl retāks, taču tas nevarētu pilnībā izzust. Proti, lai pilnībā izzustu visi rudmatainie cilvēki, visiem “rudā gēna” nesējiem vienkārši jāiet bojā vai arī tikpat masveidīgi jākļūst neauglīgiem. Bet tas tomēr šķiet maz ticams. Turklāt, kā jau iepriekš pausts, bez gēna ‘MC1R’ vēl ir arī citi gēni, kas kļūst par iemeslu rudai matu krāsai. Turklāt šo gēnu nesēji var būt arī cilvēki ar jebkuru citu matu krāsu. Un tas jau nozīmē, ka rudo matu īpašnieki faktiski būs vienmēr, kamēr vien eksistēs cilvēce.