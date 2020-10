No šodienas Rīgas sabiedriskā transporta pasažieriem, kuri nelietos sejas aizsegus, jārēķinās, ka viņus var izsēdināt.

Kopumā lielākā daļa pasažieru sejas maskas lieto, taču esot arī tādi, kuri to nedara nevis nezināšanas, bet gan savas pārliecības dēļ.

Tādēļ no šodienas jārēķinās ar to, ka par atteikšanos uzlikt masku var izsēdināt no sabiedriskā transporta.

Jau vēstīts, ka no 7. oktobra sabiedriskajā transportā obligāti jālieto sejas maskas. Šī prasība attiecas uz visa veida sabiedrisko transportu.

Sejas masku var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam (sākot no 13 gadu vecuma maska ir jālieto), jo svarīgi ir masku valkāt pareizi. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.