Rīgas iedzīvotājiem ir iebildumi – jaunajā “Rīgas namu pārvaldnieka” līgumā esot netaisnīgi noteikumi 0
“Rīgas namu pārvaldnieka” (RNP) tā klientiem izsūtītais jaunais pārvaldīšanas līgums tapis neuzklausot nedz dzīvokļu īpašniekus, nedz mājokļu nozares uzraugus. Iebildumus par līguma saturu ceļ arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, portālu LA.LV informēja Gints Kauniste, Dzīvokļu kopības dalībnieks. Viņš ieskicēja arī 23.septembra Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē pārrunāto un pieredzēto.
2025. gada 23. septembrī Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē asi kritizēts RNP piedāvātais jaunais pārvaldīšanas līgums. Izskanējuši pārmetumi par caurskatāmības trūkumu, netaisnīgiem noteikumiem un iedzīvotāju ignorēšanu.
Līgums tapis bez konsultācijām ar iedzīvotājiem
RNP izstrādātais pārvaldīšanas līgums tapis vienpusēji, neņemot vērā ne Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta viedokli, ne dzīvokļu īpašnieku balsis. Sēdes dalībnieki uzsvēra, ka konsultācijas ar iedzīvotājiem nav notikušas, lai gan tieši viņiem šis līgums būs saistošs ikdienā.
Iedzīvotāji: “Atgriezeniskās saites nav”
Diskusijā piedalījies daudzdzīvokļu nama Rīgā, Lokomotīves ielā 60 kopības pārstāvis Gints Kauniste ar piemēriem ilustrēja ilgstošo, paviršo pārvaldnieka attieksmi pret tā klientiem, piemēram, nenodrošinot ūdensapgādes avārijas remontdarbu veikšanu nedēļas nogalēs, tā vietā pilnībā noslēdzot ūdens padevi mājas iedzīvotājiem, kas negatīvi ietekmē uzticību šai Rīgas domes kapitālsabiedrībai.
Dzīvokļu īpašniekiem ir zināms, ka Lokomotīves ielas 60 un vēl 3200 citu Rīgas daudzdzīvokļu iemītniekiem saskaņā ar Mājokļu un vides komitejas vadītājas Elīnas Treijas teikto ir izsūtīti jaunie pārvaldīšanas līguma noteikumi.
Tāpat iedzīvotāji norādīja, ka mājokļu politikas izstrādātāji, īpaši Ekonomikas ministrijā, par spīti dzīvokļu īpašnieku lūgumiem nav nodrošinājuši viņu uzklausīšanu un reālu iesaisti dzīvokļu īpašniekus tieši skarošu tiesību normu izstrādē.
Deputāti un PTAC: līgums satur netaisnīgus noteikumus
Gan komitejas deputāti Vladislavs Bartaševičs, Vjačeslavs Stepaņenko un Edgars Ikstens, gan Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) norādīja uz virkni netaisnīgu nosacījumu, kas iekļauti līguma projektā. Tostarp tika minēti kavējuma procenti, neskaidri noteikti pakalpojumi un pārvaldnieka tiesības vienpusēji mainīt nosacījumus.
PTAC pārstāvji īpašu uzmanību veltīja RNP pārvaldīšanas līgumā iestrādātajiem noteikumiem, kas ļautu RNP vienpusēji celt pārvaldīšanas maksu, kas praksē rīdziniekiem nozīmētu lielākus ar namu apsaimniekošanu saistītus izdevumus.
Izpilddirektora klusēšana un aiziešana no sēdes
Diskusijas kulminācijā, kā ziņo aculiecinieki, neskatoties uz iebildumiem, noskaidrojies, ka Rīgas domes izpilddirektors Jānis Lange, kuram, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 5. un 9.pantiem jānodrošina SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanas nodrošināšana atbilstoši sabiedrības interesēm, nesagaidot komitejas dalībnieku jautājumus ir priekšlaicīgi atstājis sēdes telpu.
Šāds solis raisīja sēdes dalībnieku neizpratni. Šeit jāatgādina, ka Rīgas domes deputāti atšķirībā no domes izpilddirektora ir rīdzinieku likumīgi vēlēti pārstāvji, kuriem ir visas tiesības izvaicāt izpilddirektoru par rīdziniekiem svarīgiem jautājumiem.
Sēdes noslēgumā tās vadītāja Elīna Treija norādīja, ka plāno vērsties pie Rīgas domes izpilddirektora, lai viņam uzdotu sēdes laikā izskanējušos jautājumus.
Jāatzīmē, ka domes izpilddirektoram atbilstoši Pašvaldību likumam un Rīgas domes nolikumam, kas pilnvaro izpilddirektoru pildīt kapitāldaļu turētāja funkcijas, ir pienākums nodrošināt, lai RNP valde ievēro likumu un PTAC norādījumus. Tam atlicis pavisam nedaudz laika, jo bez nepieciešamo grozījumu veikšanas esošā komitejā kritiku izsaukus, RNP līguma versija stājas spēkā ar 2026.gada 1.janvāri.
Pilnu sēdes ierakstu iespējams noskatīties šeit: