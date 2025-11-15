VIDEO. “Tas būs ilgs ugunsgrēks!” Industriālais parks liesmās, ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki 0
Argentīnas galvaspilsētas Buenosairesas tuvumā esošajā industriālajā parkā piektdienas vakarā nogranduši spēcīgi sprādzieni, izraisot milzīgu ugunsgrēku un ievainojot vairāk nekā 20 cilvēkus.
Biezi melnu dūmu mākoņi pacēlās simtiem metru augstumā nakts debesīs, ko oranžā krāsā izgaismoja milzīgais ugunsgrēks, novēroja aģentūras AFP reportieri netālu no notikuma vietas, kas atrodas tuvu valsts noslogotākajai starptautiskajai lidostai pie Buenosairesas.
“Sprādzieni un ugunsgrēki dažādās rūpnīcās ir milzīgi,” sacīja vietējais mērs Gastons Granadoss. “Mēs cenšamies ugunsgrēku kontrolēt un nodzēst, bet pagaidām tas nav izdevies,” viņš sacīja telekanālam C5N, piebilstot, ka viņa paša netālu esošās mājas logi ir izsisti un ka no rajona tiek evakuētas ģimenes.
Vietējie mediji ziņo, ka ugunsdzēsēji sestdienas rītā joprojām cīnās, lai nodzēstu ugunsgrēku, un varas iestādes brīdinājušas, ka būs sarežģīti to pakļaut.
“Tas ir sarežģīts ugunsgrēks. Tas būs ilgs ugunsgrēks,” sacīja Buenosairesas provinces civilās aizsardzības direktors Fabians Garsija.
Industriālajā parkā atrodas vairāki uzņēmumi, kas ražo riepas, ķīmiskos produktus un citas preces. Vietējie mediji ziņo, ka sprādzieni un liesmas skārušas piecas dažādas rūpnīcas, un reportieri novērojuši, ka vismaz viena rūpnīcas ēka ir pārvērsta pelnos.
