Migrēna – slimība, kas nereti paralizē ikdienu un liek meklēt jebkādu atvieglojumu. Lai arī medicīna piedāvā arvien jaunas ārstēšanas metodes un medikamentus, daudzi cilvēki joprojām izvēlas dot priekšroku tautas un dabas līdzekļiem.
Šī vēlme ir saprotama – migrēnas sāpes bieži ir tik smagas, ka slimnieki gatavi izmēģināt visu, kas sola kaut nelielu atvieglojumu. Turklāt daudzi baidās no medikamentu blakusparādībām vai vēlas izvairīties no ilgstošas ķīmisko līdzekļu lietošanas.
Dabiskie risinājumi – augu tējas, aromterapija, elpošanas un relaksācijas tehnikas, uztura korekcijas – kļūst arvien populārāki. Cilvēki meklē līdzsvaru starp zinātni un dabas gudrību, cerot, ka organisms pats spēs atjaunot iekšējo harmoniju.
Šī tendence atklāj ne tikai vēlmi dzīvot veselīgāk, bet arī cilvēka nepieciešamību kontrolēt savu ķermeni un sāpes. Migrēnas gadījumā šī cīņa bieži kļūst par mūža sabiedroto – starp medicīnu, ticību un cerību uz atvieglojumu dabiskā ceļā. Ar saistītu jautājumu par šo tēmu pie LA.LV vērsusies lasītāja Zaiga.
Zaiga jautā: “Vai ir ir kādi dabas līdzekļi, kas palīdz pret migrēnu, ja medikamenti nestrādā vai nevēlos tos lietot?”
Atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe: “Ir vairākas terapijas, kas palīdz migrēnas un sasprindzinājuma sāpju mazināšanai.
Kā piemēram, fizioterapija, teipi, homeopātija, ārstnieciskās masāžas, slings, aromaterapija u.c.
Svarīgi ir saprast, vai palīdz auksts ūdens vai karsts ūdens ejot mazgāties. Pacienti kuriem palīdz karsēšanās, var palīdzēt pirtis. Citiem, kam asinsvadiem sašaurinoties palīdz auksts ūdens tās var būt aukstas kompreses,ziemas pelde vai kontrstdušas.
Iepriekš “Threads” uzdevu šo jautājumu un saņēmu pāris vērtīgas atbildes, varbūt kādam lasītājam noder.
Jautājāt pacientiem, ar kādiem neikdienišķiem paņēmieniem viņi mazina migrēnas sāpes. Lūk, vairāki padomi, kas, iespējams, arī tad, ja tu sirgsti ar šo slimību, var palīdzēt mazināt slimības radītās sāpes.
Gita raksta: ”Patīk auksta galva, stipra piparmētru tēja, ziemas laikā pēc iespējas plikāk būt ārā, principā viss kas saistīts ar aukstumu.
Joga un staipīšanās novērš saspringuma sāpes.”
Kāda cita sieviete atklāj, ka “kopš dzīvoju pēc veselības koncepcijas vadlīnijām, šī problēma mani vairs neskar. Kaut vairāk sievietes (vispār jau ne tikai sievietes) saprastu, ka medikamenti “aizmālē” simptomus… bet sakne vai cēlonis jau paliek! Tikai regulāra organisma attīrīšana un šūnu barošana ir atrisinājums šai nepatīkamajai problēmai. Organisma attīrīšana ir detoksikācija. Šādi tu palīdzi ķermenim atbrīvoties no uzkrātajām toksiskajām vielām, atkritumproduktiem un parazītiem, kā arī atjaunot orgānu darbību. Veicot organisma attīrīšanu ļoti daudzas slimības atkāpjas, tai skaitā migrēna.”
Diāna norāda, ka “jebkurā gadījumā, sakārtoti ikdienas medikamenti. Viss pārējais – ļoti strikta ikdienas rutīna/režīms. Kad režīms pazūd, tad uz kādu laiku ir āmen baznīcā.
Nesen atklāju, ka man migrēna pastiprina pulsa paaugstināšanās un sirds pārsitieni, līdz ar to arī jau minimāla fiziskā slodze. Uz medikamentu fona, cenšos ļoti pakāpeniski vingrot un iet pastaigās, kontrolējot pašsajūtu.
Būtisks ikdienas režīmam ir – izteikta ogļhidrātu samazināšana uzturā (milti, cukurs, saldumi, maize, alkohols- obligāti, augļus var tikai pēc obv un šķiedrvielu uzņemšanas).
Lai piedod pārējās migrēnas māsas un brāļi, bet tiešām pastiprināta ūdens dzeršana ikdienā, šķiet, palīdz. Ne migrēnas laikā, bet profilaktiski. Vislabāk minerālūdens. Ļoti, ļoti būtisks miega režīms – iet gulēt laicīgi, kad ķermenis prasa. Gulēt ne par daudz, ne par maz 7-8 stundas. Ja eju gulēt pirms pusnakts, tad daudz retāk no rīta pamostos ar migrēnu.
Izšķirošais moments ir snūzošana (ja ceļos ar pirmo modinātāju, tad 80% gadījumu ikdienā nejutīšu brain fog). Laikus jāpamana stresa sakrāšanās ķermenī. Kad savelk diafragmu (kad liekas, ka grūtāk ievilkt elpu) un sāp saules pinumā vai gar ribām, tad ir jāatlaiž diafragma, jāpastiepjas, dziļā elpošana.
Rīta rosme – ar dažiem vingrinājumiem, maina to, kā ikdienā jutīšos.
Dienas saplānošana. Ja nav skaidra plāna un ir notikumu haoss, tad migrēna gaidāma ļoti ātri.
Sāpīgo muskuļu trigerpunktu izmasēšana. Man vislabāk palīdz izmasēt apakšdelmus, plaukstas – tas atlaiž saspringuma sajūtu žoklī un deniņos.”
Vēl viens labs ieteikums – “Kā masiere, kas šo tēmu ir pētījusi ļoti daudz – kā arī klausījusies sieviešu stāstos par migrēnas procesu varu piedāvāt šādus variantus:
• Daudzām klientēm ir palīdzējusi masāža, bet tieši kakla, galvas un sejas – žokļa masāža.
• Lielākā daļa sieviešu jau aptuveni zina, kad sāksies migrēna – attiecīgi pirms tam jau samazina ikdienas tempu un sakārto savu ikdienu tā, lai var netraucēti atpūsties.
• Dažām manām klientēm migrēna ir kā sargājošs nervu sistēmas mehānisms – ieslēdzas, jo savādāk nesaprot savas robežas, kad vairs patiešām nespēj.
• Pilnīgi tumša telpa, mitrums, miers un klusums – palīdz migrēnai.
• Migrēna var būt kā biežs viesis hormonu izmaiņu dēļ – to arī var sevī pavērot.”
Starp citu var palīdzēt arī “Klejotājnerva (vagus nerve) vingrinājumi.
Atsakos no latozes, alkohola un smēķēšanas. Un pats svarīgākais – PRANAMAT paklājiņš.”
“Cenšos iztikt bez produktiem, kuros ir tiramīns. Visi ilgi noturētie, žāvētie, kūpinātie, fermentētie gardumi (gaļas, sieri, sarakstā būtu arī vīns un alus, ja tādus lietotu, arī pārgatavi augļi, šokolāde, kimči utt.). Priekš manis drausmīgs trigeris, migrēna garantēta. Ar šokolādi un kimči sanāk grēkot,” raksta kāda slimniece.
Maija norāda: “Mana pieredze ir stipri sena. Lēkmes bija smagas, ar vemšanu, utt. Palīdzēja 2 lietas: sakārtot dienas/ēšanas režīmu (pirms tam neēdu brokastis vispār, nācās piespiesties šo mainīt), un, absolūti pretēji ārstu ieteikumiem, palīdzēja kafija, melna, stipra. Parasti iesaka no kafijas atteikties, bet man ir tā, ka ja netikšu pie kafijas 24 h vai vairāk, atraušos uz migrēnas lēkmi.”
Lūk vēl pāris ieteikumi: Migrēnas cepurīte, auksti gēla plāksteri, sprandas masāža, saldētās suliņas, sports palīdz, kontrastdušas. Izvairos no produktiem, kas nav ieteicami, īpaši sarkanvīns.
Savukārt Sigita iesaka: “Es kad sāku staigāt daudz nu tā 12000-20000 soļi dienā un kādas 3-4 stundas pavadu svaigā gaisā, man pazuda jau 6 gadus. Bet ne visiem līdz diemžēl. Man bija traki līdz vemšanai un nekas nelīdzēja. Vasarā šad tad uznāk bet nekas daudz. Tas man bija no bērnības un neviens man neticēja ka tiešām sāp galva ka līdz reibonim.”
Vai tev ir jautājums par migrēnu? Droši raksti man uz [email protected].