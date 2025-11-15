Baltijas valstis rāda raksturu: poļi algās atpaliek pat no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 0
Polijas plašsaziņas līdzekļi, atsaucoties uz jaunākajiem “Eurostat” datiem, ziņo, ka, neskatoties uz straujo algu kāpumu, valsts strādājošo ienākumi joprojām ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā (ES).
Publicētie dati rāda, ka Poliju apsteidz visas trīs Baltijas valstis – Latvija, Lietuva un Igaunija. Ārzemju mediji norāda, ka Polija joprojām atrodas pēdējā vietā, lai gan algu dinamika pēdējos ceturkšņos ir bijusi pozitīva.
ES statistikas biroja dati liecina, ka darbaspēka izmaksu un algu pieaugums 2025. gada vidū visā Eiropas Savienībā bijis vienmērīgs. Tomēr ar izaugsmes tempu vien nepietiek – Polijas vidējais atalgojums joprojām ievērojami atpaliek gan no ES vidējā rādītāja, gan no kaimiņos esošajām Baltijas valstīm, kur algas pēdējos gados ir augušas straujāk un sasniegušas augstāku līmeni.
Polijas strādnieki par tādu pašu vai līdzīgu darbu statistiski nopelna mazāk nekā darbinieki Viļņā, Rīgā vai Tallinā.
Tas atspoguļojas ne tikai “uz rokas” saņemtajās summās, bet arī citos rādītājos – sākot no darbaspēka izmaksām līdz kontrastam ar vecajām ES valstīm.
Kopumā jaunākie dati izgaismo divas tendences: Polija strauji tuvojas pārējām valstīm, taču joprojām atpaliek no Baltijas valstīm un būtiski – no Eiropas Savienības vidējā rādītāja.
Šis signāls ir svarīgs arī Baltijas valstīm: konkurence par talantiem un investīcijām nemazinās, un algu līmenis kļūst par vienu no noteicošajiem faktoriem, kas nosaka, kurp pārceļas uzņēmumi un darbinieki.