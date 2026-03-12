Rīgas Ziemeļvalstu augstskola pārmaiņu laikā 0
Rīgas Ziemeļvalstu augstskola (RZA) šobrīd piedzīvo vērienīgu transformāciju. No nišas augstskolas, kas specializējās informācijas sistēmu vadībā, tā mērķtiecīgi attīstās par starptautisku STEM un inovāciju centru. Par šīm pārmaiņām, ambīcijām piesaistīt Rietumu studentus un to, kā zinātnieces gaitas savienot ar harmonisku ģimenes dzīvi, sarunājamies ar RZA zinātņu prorektori Lailu Zemīti.
Fokusā – Eiropas kvalitāte un Rietumu studenti
RZA šobrīd burtiski “maina ādu”, un tas skar ne tikai studiju saturu, bet arī to, no kurienes pie mums brauc studēt. Kā mainās augstskolas starptautiskais fokuss?
Laila Zemīte: Mēs esam izstrādājuši stratēģisko plānu “ACADEMI 2035”, kas paredz būtiski paplašināt studiju programmas ar STEM virzienu un piesaistīt lielāku skaitu studentu tieši no Latvijas un citām Eiropas valstīm. Šajā mācību gadā mums ir izdevies piesaistīt studentus no Nīderlandes, Spānijas un Šveices, kas šeit mācās pirmo reizi. Tas ir mērķtiecīgs solis — mēs paplašinām savu klātbūtni Eiropas izglītības telpā un stiprinām pozīcijas starptautiskajā akadēmiskajā vidē. Mēs vēlamies uzrunāt studentus, kuri novērtē Ziemeļvalstu pieeju, kvalitāti, inovācijas un ciešu sasaisti ar praktisko pielietojumu, kā arī RZA individualizēto pieeju katram studentam, ģimeniski draudzīgo akadēmisko un zinātnisko vidi.
Vai vispār Latvijas augstskolām ir iespējams piesaistīt Rietumeiropas studentus?
Laila Zemīte: Jā, es uzskatu, ka tas ir iespējams. Rīga pati par sevi ir pievilcīga Eiropas metropole — dinamiska, starptautiska un studentiem draudzīga. Taču ar pilsētu vien nepietiek. Mūsdienās students vērtē ne tikai atrašanās vietu, bet arī studiju kvalitāti, starptautiskās sadarbības iespējas un diploma konkurētspēju. Tāpēc mēs vairs nepaļaujamies uz kvantitāti no visiem reģioniem, bet veidojam tādu piedāvājumu, kas spēj pārliecināt ar kvalitāti.
Viens no piemēriem ir mūsu sadarbība ar vadošajām Šveices augstskolām, piemēram, “Global BBA” programmā, kur studentiem ir iespēja iegūt abu valstu diplomus. Mūsu mērķis ir attīstīt tādas programmas, kas spēj konkurēt starptautiskā līmenī un vienlaikus dod studentam skaidru pievienoto vērtību.
Jau vairākus gadus sadarbojamies arī ar vadošajām Ukrainas augstskolām un šīs valsts speciālistiem dronu attīstības programmas izveidē. Ukrainas speciālistiem šajā jomā ir ļoti spēcīga praktiskā pieredze, un mēs redzam būtisku vērtību šīs kompetences integrēšanā studiju procesā. Kara apstākļos Ukrainas augstskolām nav viegli pilnvērtīgi īstenot visas ieceres, tādēļ mēs vēlamies dot platformu šo zināšanu nodošanai un iepazīstināt ar tām studētgribētājus no Eiropas Savienības un NATO valstīm.
Sabiedrībā pēdējā laikā bijušas diskusijas arī par ārvalstu studentu uzraudzību un studiju kvalitāti. Kā jūs atbildētu tiem, kuri uz šo procesu raugās piesardzīgi?
Laila Zemīte: Es domāju, ka šeit ļoti svarīgi ir runāt ne tikai par studentu piesaisti, bet arī par atbildību. Mūsu mērķis nekad nav bijis tikai palielināt skaitu. Mums ir svarīgi piesaistīt studentus, kuri patiešām vēlas studēt, attīstīties un būt daļa no akadēmiskās vides. Tāpēc izšķiroša nozīme ir kvalitatīvai atlasei, skaidrai uzņemšanas kārtībai, studiju procesa uzraudzībai un ciešai saiknei ar pašu studentu arī pēc viņa ierašanās Latvijā.
Manuprāt, Latvijas augstākajai izglītībai kopumā ir svarīgi parādīt, ka ārvalstu students nav tikai statistikas vienība. Tas ir cilvēks, kuram jāspēj pilnvērtīgi iekļauties studiju procesā, akadēmiskajā vidē un sabiedrībā. Ja mēs runājam par starptautisku augstskolu, tad līdzās ambīcijām vienmēr jābūt arī kvalitātei, caurspīdīgumam un atbildībai.
Eksports uz Uzbekistānu: No Rīgas uz Ferganu un Taškentu
Runājot par filiālēm ārvalstīs, ir zināms, ka RZA ir augstskola, kura ne tikai māca studentus Rīgā, bet Latvijas mācībspēki regulāri dodas pasniegt lekcijas uz Uzbekistānu. Kādi ir tālākie attīstības plāni šajā valstī?
Laila Zemīte: Uzbekistāna ir viens no mūsu stratēģiskajiem attīstības virzieniem. Mēs to darām, jo Eiropas Savienība un Latvija ir definējusi Uzbekistānu par savu stratēģiskas nozīmes sadarbības partneri šajā reģionā. Par šīs valsts studentiem lielu interesi izrāda gan Ķīna, gan Dienvidkoreja un Japāna, gan arī vairākas Rietumvalstis. Mēs redzam, ka arī Latvija var dot savu ieguldījumu eiropeiskas izglītības tradīcijas attīstīšanai Uzbekistānā. Atšķirībā no citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuras uzņem Uzbekistānas studentus šeit uz vietas Latvijā, mūsu mērķis ir pakāpeniski attīstīt plašāku filiāļu tīklu šajā valstī. Ja līdz šim mūsu darbība bija fokusēta Ferganā, tad nākamais solis ir klātbūtnes paplašināšana Taškentā un citās lielākajās Uzbekistānas pilsētās. Mēs uz šo reģionu nesam savu zināšanu un studiju kvalitātes modeli, piedāvājot starptautiski atzītu izglītību uz vietas.
Tas ir nozīmīgs posms mūsu institucionālās identitātes attīstībā. Vienlaikus tas palīdz saglabāt un stiprināt akadēmisko kvalitāti arī Latvijā, jo mūsu pasniedzēji iegūst starptautisku pieredzi, paplašina profesionālo redzesloku un saņem papildu motivāciju turpināt darbu augstākajā izglītībā tepat Latvijā. Mums ir svarīgi, lai izaugsme ārvalstīs vienmēr ietu roku rokā ar akadēmisko kvalitāti, skaidriem standartiem un reālu studiju rezultātu kontroli. Ja šādu iespēju nebūtu, daļa spēcīgu akadēmisko darbinieku varētu izvēlēties karjeru ārvalstīs vai ārpus augstākās izglītības sektora. Tas būtu zaudējums ne tikai vienai augstskolai, bet visai Latvijas augstākās izglītības videi. Mūsu mērķis nav tikai paplašināt starptautisko klātbūtni, bet arī radīt lielāku pievienoto vērtību Latvijai: stiprināt akadēmisko kvalitāti, attīstīt jaunus studiju virzienus un veidot vidi, kurā iegūst gan vietējie, gan ārvalstu studenti.
Inovācijas inženierijā un ūdeņraža nākotne
Jūs pieminējāt jaunu inženierzinātņu programmu. Ar ko tā atšķirsies no citām?
Laila Zemīte: Tā būs daudzdisciplināra un nākotnes vajadzībām veidota programma, kas apvienos energosistēmu vadību, bezpilota aviāciju un digitālās infrastruktūras drošību. Mēs apzināti veidojam tādu studiju saturu, kas atbilst gan tehnoloģiju attīstības tendencēm, gan darba tirgus pieprasījumam. Mērķis nav tikai iedot teorētiskas zināšanas, bet sagatavot speciālistus, kuri spēj strādāt ar kompleksām sistēmām un risināt reālas nozares problēmas. Īpaši lepojamies ar ūdeņraža tehnoloģiju mācību moduli. RZA ir saņēmusi HyAcademy.eu sertifikātu, kas mūs iekļauj vairāk nekā 100 Eiropas universitāšu tīklā. Tas ir nozīmīgs atzinums mūsu attīstības virzienam. Mūsu studenti apgūs nākamās paaudzes tehnoloģijas — PEM elektrolīzerus, ūdeņraža drošības protokolus un ilgtspējīgas enerģētikas risinājumus. Mēs redzam, ka tieši šīs tehnoloģijas nākotnē būs arvien nozīmīgākas gan enerģētikā, gan industrijā, gan transportā.
Kas būs nākamais lielais solis RZA kalendārā?
Laila Zemīte: Jau šā gada maijā mēs organizēsim 68. ESREDA semināru, kas ir daļa no jaunieviestās Zinātnes nedēļas tradīcijas, kas būs veltīts kritisko infrastruktūru un digitālo sistēmu noturībai. Tas būs liels notikums, kurā diskutēsim par mākslīgā intelekta lomu prognozēšanā un viedo pilsētu savietojamību. Mēs turpinām paplašināt savus attīstības vektorus un arvien pilnīgāk iekļauties Eiropas zinātnes vidē.
Dzīves līdzsvars ārpus darba
Jūsu darba grafiks ar stratēģisko plānošanu un starptautiskajām vizītēm šķiet milzīgs. Kā Jūs pati jūtaties šajā pārmaiņu virpulī?
Laila Zemīte: Man ļoti svarīgi ir apzināti nodalīt laiku katrai lietai. Es cenšos saprast, kurā brīdī pilnībā esmu darbā, kurā — ar ģimeni, un kurā vienkārši atļauju sev atpūsties. Dzīve dod dažādus brīžus, un, manuprāt, svarīgākais ir tos patiešām izmantot — kad ir laiks darbam, tad strādāt ar pilnu atdevi, kad ir laiks atpūtai, tad patiešām atpūsties, bet, kad ir laiks ģimenei, tad būt kopā pa īstam. Es esmu cilvēks, kurš, ja strādā, tad uz visiem simts procentiem, un tieši tāpat ir arī ar atpūtu un laiku kopā ar savējiem. Man nešķiet, ka līdzsvars nozīmē visu darīt vienlaikus. Drīzāk tas nozīmē būt klātesošai tajā brīdī, kurā esi. Tas palīdz gan saglabāt iekšējo mieru, gan neizdegt. Ģimene man ir ļoti svarīgs spēka avots. Mēs esam gājuši cauri dažādiem dzīves posmiem, un tie iemāca vēl vairāk novērtēt kopā būšanu, mieru un tos mazos, laimīgos brīžus ikdienā. Tieši šie brīži visbiežāk atgādina, kas dzīvē patiesībā ir pats svarīgākais.