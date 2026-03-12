Taksometru vadītāji gatavojas streikam: ““Bolt” nopelna vairāk nekā mēs – šoferi, kas smagi strādā!” 2
Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācija (LPKAA) un Taksometru pārvadājumu nozares darba devēju organizācija (TPNDDO) plāno rīkot streiku, ja netiks izstrādāts rīcības plāns degvielas cenu pieauguma mazināšanai, informēja asociāciju pārstāvji.
Asociācijas pieprasa valdībai un Konkurences padomei nekavējoties izstrādāt rīcības plānu, kā tiks apturēta degvielas tirgotāju spekulācija un ieviests atbalsts pasažieru pārvadātājiem, proti, akcīzes nodokļa samazināšana.
Savukārt kopbraukšanas platformai “Bolt” asociācijas pieprasa nekavējoties apturēt tirgus dempingošanu un ieviest “degvielas krīzes piemaksu”, kas pilnībā nonāktu pie vadītāja, lai atspoguļotu reālās izmaksas.
Neizpildot prasības, asociāciju biedri un taksometru vadītāji plāno streikot.
Streiks varētu notikt 2.aprīlī
Organizatori paziņojuši, ka “Bolt” pārvadājumu firmas taksometru, partneršoferu streiks norisināsies 2.aprīlī, laika posmā no 7:00 -19:00.
Viņš uzsver: “Mūsu galvenā prasība ir komisijas maksas samazināšana, lai mēs spētu labklājīgāk dzīvot un strādāt.”
Cilvēkiem jārēķinās, ka 2.aprīlī “Bolt” taksometru aplikācija nestrādās kā ierasts un taksometrus nebūs iespējams izsaukt. “Mēs visi sapulcēsimies vienā lokācijā un nestrādāsim. Tādā veidā parādot “Bolt” firmai, to ka mēs spējam būt vienoti un nestrādāt,” uzsver streika organizators.
Ko saka “Bolt”?
LA.LV sazinājās ar “Bolt” pārstāvjiem, lūdzot sniegt komentāru no savas puses.
Komentāru sniedz “Bolt” vadītāja Latvijā Kristīne Bezerra-Kjerulfa: “Mēs saprotam, ka degvielas cenu pieaugums palielina autovadītāju izmaksas, un mēs šīs bažas uztveram nopietni. Mēs jau esam veikuši pasākumus, lai atspoguļotu šīs izmaiņas cenās.
Šodien (Red. piezīme – 11.martā) autovadītāji Rīgā saņēma paziņojumu par cenu atjauninājumiem. No šodienas mēs esam palielinājuši minimālās brauciena cenas lielākajai daļai kategoriju “Bolt” lietotnē no 12,50% līdz 33,33%, un izmaiņas jau ir stājušās spēkā lielākajai daļai kategoriju.
Cenas “Bolt” platformā tiek regulāri pārskatītas un koriģētas atbilstoši tirgus apstākļiem, tostarp pieprasījumam, piedāvājumam un citiem faktoriem. Mēs joprojām esam apņēmušies nodrošināt platformu, kas atbalsta autovadītājus, sniedzot viņiem iespējas nopelnīt, vienlaikus piedāvājot pasažieriem uzticamas un pieejamas mobilitātes iespējas.”