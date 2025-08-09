“Viņš to dara ļoti metodiski…” ASV amatpersonas atklājušas, kāpēc Putina un Trampa telefonsarunas mēdz ieilgt vairāku stundu garumā 0
Krievijas diktatora Vladimira Putina garo monologu dēļ viņa telefonsarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu mēdz ieilgt vairāku stundu garumā, vēsta laikraksts “Wall Street Journal”, atsaucoties uz patlabanējo un bijušo ASV amatpersonu teikto.
Putinam ir ceturtdaļgadsimta pieredze saskarsmē ar dažādiem ASV prezidentiem, un viņš ir pierādījis savas spējas tos ietekmēt.
Tas attiecas arī uz Trampu, ar kuru viņam, kā apgalvo informētas personas, bijušas “stundām ilgas draudzīgas sarunas”, norāda laikraksts.
“Putins to dara ļoti metodiski,” sacīja bijušais Trampa pirmā termiņa nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons.
“Viņš ir ļoti zinošs, viņš zina, par ko runā. Kad viņš vēlas kādu ietekmēt, viņš vienkārši runā, runā un runā, un runā,” sacīja Boltons.
ASV amatpersonas un citi avoti apgalvo, ka Trampam un Putinam ir bijušas daudzas telefonsarunas un ar starpnieku starpniecību notikusi ziņu apmaiņa.
Tomēr viņu sarunas parasti bijušas draudzīgas, norāda kāda augsta ranga administrācijas amatpersona.
Tramps bieži apspriedis savu mērķi atdzīvināt ASV un Krievijas attiecības, pamatojoties uz ekonomiskās sadarbības paplašināšanos.
Savukārt Putins uzskaitījis savas pretenzijas un pamatvēlmes, galvenokārt attiecībā uz Krievijas kontroles pār Krimu un Donbasu starptautisku atzīšanu.
Saskaņā ar pašreizējo un bijušo ASV amatpersonu teikto, viņu sarunas dažkārt ilgst stundām, jo Putina monologi ir gari un nepieciešams tulkojums.
Tramps, kurš parasti ir nepacietīgs un labprāt iejaucas, uzmanīgi klausās, norādīja palīgi.
Tajā pašā laikā Trampa neapmierinātība ar Putinu sāka izpausties NATO samitā jūnijā, kad viņš Krievijas līdera atteikšanos izbeigt karu nosauca par “kļūdainu”.
Kā norāda laikraksts, 3.jūlija telefonsaruna ilga tikai stundu – daudz mazāk nekā viņu iepriekšējās sarunas.
Administrācijas amatpersonas un prezidenta tuvas uzticības personas apgalvojušas, ka šogad starp Trampu un Putinu nav bijušas nekādas nopietnas nesaskaņas.
Tā vietā, pēc senatora Lindsija Greiema teiktā, bijusi “virkne momentu”, kas galu galā pārliecināja Trampu, ka “Putins mēģina viņu apmānīt”.
Laikraksts norāda, ka Putins piekritis tikties ar Trampu, lai turpinātu viņu kavēt, nevis lai panāktu mieru.
Proti, Putins var ierosināt, ka Krievija oficiāli pārņems kontroli pār daļu no tās okupētās Ukrainas teritorijas apmaiņā pret tās karaspēka izvešanu no citām Ukrainas daļām, un Tramps var tam piekrist.
Tomēr, ja Kijiva un Eiropa noraidīs šo plānu, tas var nākt par labu Putinam, jo Tramps, kuru reti interesē miera risinājuma detaļas, tad varētu vainot Ukrainu par kara turpināšanu.