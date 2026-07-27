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Kāpēc sportojot daži kļūst tik sarkani kā tomāti vai pat lillā kā bietes? Lūk, ko tas nozīmē 0

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LA.LV
20:07, 27. jūlijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Pēc dažām minūtēm uz skrejceliņa vienam seja kļūst koši sarkana, kamēr citam pat pēc smaga treniņa vaigi gandrīz nemaina krāsu. Kāpēc ķermenis uz slodzi reaģē tik atšķirīgi?

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Sportojot organisms patērē vairāk enerģijas, un muskuļi rada papildu siltumu. Lai ķermeņa temperatūra nepaceltos pārāk augstu, organisms sāk aktīvi dzesēties – paplašinās asinsvadi ādas virspusē, īpaši sejas zonā. Tādējādi vairāk silto asiņu nonāk pie ādas, kur siltumu vieglāk atdot apkārtējai videi.

Tāpēc sarkani vaigi un seja pēc fiziskas slodzes parasti nav iemesls satraukumam – tas nozīmē, ka ķermeņa dzesēšanas sistēma darbojas. Tomēr dažiem cilvēkiem šī reakcija ir daudz izteiktāka – tad kāpēc daži kļūst īpaši sarkani, skaidrots portālā Kukksi.de.

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