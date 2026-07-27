“Samuļļā un iemet maisā!” Pircēja sašutusi par pieredzēto populāros apģērbu veikalos 0
Vai arī jums ir gadījies, ka, iegādājoties jaunu apģērbu, pārdevējs to nevis rūpīgi saloka, bet steigā samet iepirkumu maisiņā? Tieši par šo šķietami ikdienišķo situāciju sociālajos tīklos izvērtusies plaša diskusija, kurā viedokļi dalās vieni uzskata, ka tā ir necieņa pret pircēju, bet citi norāda, ka svarīgākas ir pavisam citas lietas.
Kāda sieviete sociālo mediju platformā “Threads” dalās novērojumā: “Vai vēl kāds ir pamanījis, ka apģērbu veikalos vairs glīti nesaloka drēbes pie kases, bet reāli samačkā, samuļļā un iemet maisā? Reāli gludu drēbi nopirktu jāaiznes mājās saņurcītu. Kāpēc?
Zane uz situāciju raugās pavisam citādi: “Pilnīgi vienalga, tāpat mājās lieku mazgāties. Vairāk kaitina tie, kas loka, bet tik lēni, ka liekas, pa to gaidīšanas laiku varētu vēl vienu veikalu izstaigāt.”
Savukārt Līga aicina paskatīties uz situāciju no pārdevēju skatpunkta: “Pirms pārmest, ka pārdevēja nesaloka drēbes, liekot maisiņā, ieteiktu pavērot, kādā kārtībā lielākā daļa pircēju atstāj drēbes veikalā – samestas pie zemes, neakurāti uzkabinātas, pielaikošanas kabīnes samestas. Lielākā daļa pircēju paši uzvedas kā cūkas.”
Lai gan diskusija sākās par to, cik rūpīgi veikalos tiek salocīts iegādātais apģērbs, komentāros arvien biežāk izskanēja cits jautājums – vai tikko nopirktas drēbes vispār vajadzētu vilkt mugurā, tās iepriekš neizmazgājot.
Kāds lietotājs raksta: “Es domāju, ka visi mazgā drēbes pēc tam, kad tās nopērk, tāpēc nav būtiskas atšķirības, kā tā tiek ielikta maisā.”
Arī Kristīnei ir savs viedoklis: “Man vienalga, kā ieliek, jo pārmazgāju. Un, jā, drēbes nāk pārklātas ar rūpnīcu ķīmiju, izvazātas pa furgoniem, noliktavām. Tas, ka drēbe ir jauna, nenozīmē, ka tā ir tīra. Visiem jauniem apģērbiem ir aromāts.”
Interesanti, ka par tik šķietami vienkāršu paradumu izvērtās tik plaša diskusija. Komentāros redzams, ka cilvēki ir sadalījušies gandrīz divās vienādās nometnēs – vieni uzskata, ka tikko iegādāts apģērbs pirms valkāšanas noteikti jāizmazgā, bet citi to velk mugurā uzreiz pēc pirkuma veikšanas.
Ko saka speciālisti?
Speciālisti gan iesaka nesteigties. Dermatologi norāda, ka jaunu apģērbu pirms pirmās valkāšanas vēlams izmazgāt, jo ražošanas procesā audumi tiek apstrādāti ar dažādām krāsvielām, apdares ķīmiskajām vielām un konservantiem, kas palīdz saglabāt auduma izskatu transportēšanas un uzglabāšanas laikā.
Cilvēkiem ar jutīgu ādu šīs vielas var izraisīt kairinājumu vai alerģisku reakciju.
Eksperti atgādina arī par pavisam praktisku iemeslu, līdz nonākšanai veikala plauktā un pircēja rokās apģērbs ir ceļojis cauri rūpnīcām, noliktavām un transportam, turklāt to nereti ir pielaikojuši arī citi pircēji.
Lai gan risks saslimt ir neliels, apģērba mazgāšana palīdz atbrīvoties gan no iespējamiem ķīmisko vielu atlikumiem, gan netīrumiem, kas uz auduma varējuši nonākt ceļā līdz veikalam. Īpaši svarīgi tas ir bērnu apģērbam un cilvēkiem ar jutīgu ādu.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!