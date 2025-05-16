Saauguši kabači? Recepte, kas liks iemīlēt šo sulīgo dārzeni – kabaču ripiņas ar vistu un sieru 0
Kabaču sezonas laikā ātri pagatavojams un sātīgs ēdiens.
Sastāvdaļas
1 liels vai 2 mazi kabači
2 vistas filejas
100 g rīvēta cietā siera
tomātu mērce
bazilika lapiņas
Pagatavošana
Cepeškrāsni uzkarsē līdz 190 oC. Kabačus sagriež nelielās šķēlēs, kārto uz pannas, kurā ieklāts cepampapīrs. Šķēles noziež ar tomātu mērci. Vistas fileju sagriež mazos gabaliņos un apcep uz pannas. Kabaču šķēles pārber ar vistas filejas gabaliņiem, tiem pārber sarīvētu cieto sieru.
Cep cepeškrāsnī 10–12 minūtes, līdz siers izkusis. Pirms pasniegšanas pārbārsta ar sagrieztām svaiga bazilika lapiņām.