Saauguši kabači? Recepte, kas liks iemīlēt šo sulīgo dārzeni – kabaču ripiņas ar vistu un sieru

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
Mājas Receptes

Kabaču sezonas laikā ātri pagatavojams un sātīgs ēdiens.

Sastāvdaļas

1 liels vai 2 mazi kabači

2 vistas filejas

100 g rīvēta cietā siera

tomātu mērce

bazilika lapiņas

Pagatavošana

Cepeškrāsni uzkarsē līdz 190 oC. Kabačus sagriež nelielās šķēlēs, kārto uz pannas, kurā ieklāts cepampapīrs. Šķēles noziež ar tomātu mērci. Vistas fileju sagriež mazos gabaliņos un apcep uz pannas. Kabaču šķēles pārber ar vistas filejas gabaliņiem, tiem pārber sarīvētu cieto sieru.

Cep cepeškrāsnī 10–12 minūtes, līdz siers izkusis. Pirms pasniegšanas pārbārsta ar sagrieztām svaiga bazilika lapiņām.

