#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: LETA

Skandāls par Nacionālo bibliotēku – tā ir Gaismas pils vai tumsa? 0

LA.LV
18:18, 9. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Kāda sociālo mediju lietotāja ir neizpratnē par Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba laiku.

Reklāma
Reklāma
Putins gatavo bīstamu pārsteigumu: Krievija slēdz teritoriju kodolraķetes “Burevestņik” izmēģinājumam
Kokteilis
Amatpersonu deklarācija atklāj Brieža bagātību: īpašumi dažādās valstīs un ļoti daudz naudas
Kokteilis
Personības TESTS. Izvēlies vienu ceļu, un uzzini, kādus pārbaudījumus liktenis tev sarūpējis
Lasīt citas ziņas

@maljorka raksta: “Ok, kādā sakarā Nacionālajai bibliotēkai ir šādi darba laiki? Skaitās Gaismas pils un tā, megaprojekts, galvenā bibliotēka.” Viņas pievienotajā attēlā redzams, ka darba laiks ir šāds:

pirmdien, otrdien no plkst. 10.00 līdz 15.00;
trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 11.00 līdz 17.00;
sestdien no plkst. 10.00 līdz 15.00;
svētdien – slēgts.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
Tiešsaistes iepirkšanās murgu duets: futbola vārti ar tīklu, bet bez vārtiem, un četras vienādas kleitas
VIDEO. Skandāls jauniešu hokejā: saniknota mamma pārtrauc spēli un metas strīdēties ar tiesnesi
“Pagaidām ļoti jēls pasākums!” Sabiedrība diskutē par “Positivus” festivālu, pašmāju māksliniekiem nobrūk skaņas sistēma

Daudzi komentētāji gan norāda, ka tas ir vasaras darba laiks, kas ir pilnīgi normāli. “Tas ir normāls resursu pārvaldības solis. LNB nav muzejs, bet zinātniskā bibliotēka, kas cieši saistīta ar dažādām akadēmiskā virziena iestādēm, tāpēc vasaras periodā, kad akadēmiskā slodze samazinās, apmeklētāju plūsma dabiski arī kļūst mazāka. Tā nu darba laiks tiek pielāgots sezonālajam pieprasījumam, lai taupītu darbinieku resursus (lai gan darbinieki strādā arī pēc norādītajiem darba laikiem) un izmaksas :)), rudenī darba laiks mainās,” skaidro @elyyyzabete.

@inese.antipina gan norāda, ka iemesls ir pavisam cits: “Kā man skaidroja, tad nacionālās bibliotēkas tiek veidotas pētniecības darbam un tāpēc ir apmeklētājiem nedraudzīgs darba laiks. Pretstats ir publiskās bibliotēkas, kā lieliskā Helsinku Oodi, kuras tiek veidotas apmeklētāju vajadzībām.”

Ko vēl par šādu darba laiku domā sabiedrība?

Ekrānšāviņš/”Threads”
Ekrānšāviņš/”Threads”
Ekrānšāviņš/”Threads”
Ekrānšāviņš/”Threads”
Ekrānšāviņš/”Threads”
Ekrānšāviņš/”Threads”
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mūžībā aizgājis ilggadējais Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks
RAKSTA REDAKTORS
“Mācību grāmatas uz mājām bērnam nedod – viss esot e-vidē!” Jūrmalniece pauž sašutumu par vadības attieksmi; direktori skaidro
RAKSTA REDAKTORS
Latvijas bibliotēku apmeklētāji ir pamanījuši, ka bibliotēkas zīmogs teju vienmēr ir grāmatas 17.lappusē… Tam ir pavisam praktiski izskaidrojumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.