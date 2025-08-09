Skandāls par Nacionālo bibliotēku – tā ir Gaismas pils vai tumsa? 0
Kāda sociālo mediju lietotāja ir neizpratnē par Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba laiku.
@maljorka raksta: “Ok, kādā sakarā Nacionālajai bibliotēkai ir šādi darba laiki? Skaitās Gaismas pils un tā, megaprojekts, galvenā bibliotēka.” Viņas pievienotajā attēlā redzams, ka darba laiks ir šāds:
pirmdien, otrdien no plkst. 10.00 līdz 15.00;
trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 11.00 līdz 17.00;
sestdien no plkst. 10.00 līdz 15.00;
svētdien – slēgts.
Daudzi komentētāji gan norāda, ka tas ir vasaras darba laiks, kas ir pilnīgi normāli. “Tas ir normāls resursu pārvaldības solis. LNB nav muzejs, bet zinātniskā bibliotēka, kas cieši saistīta ar dažādām akadēmiskā virziena iestādēm, tāpēc vasaras periodā, kad akadēmiskā slodze samazinās, apmeklētāju plūsma dabiski arī kļūst mazāka. Tā nu darba laiks tiek pielāgots sezonālajam pieprasījumam, lai taupītu darbinieku resursus (lai gan darbinieki strādā arī pēc norādītajiem darba laikiem) un izmaksas :)), rudenī darba laiks mainās,” skaidro @elyyyzabete.
@inese.antipina gan norāda, ka iemesls ir pavisam cits: “Kā man skaidroja, tad nacionālās bibliotēkas tiek veidotas pētniecības darbam un tāpēc ir apmeklētājiem nedraudzīgs darba laiks. Pretstats ir publiskās bibliotēkas, kā lieliskā Helsinku Oodi, kuras tiek veidotas apmeklētāju vajadzībām.”