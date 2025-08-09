#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: REUTERS/SCANPIX

Krievijas naftas shēmas un Latvijas vārds: Latvijas pilsonis iekļauts Zelenska sankciju sarakstā 0

LETA
18:33, 9. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstījis dekrētu par sankciju noteikšanu vairākiem simtiem personu un uzņēmumu no visas pasaules, un to vidū ir arī ar Krievijas tā dēvēto ēnu floti saistītais Latvijas pilsonis Aleksejs Haļavins.

Lasīt citas ziņas

Kā liecina Ukrainas prezidenta mājaslapā publicētais dekrēts, Haļavinam uz desmit gadiem noteikta aktīvu bloķēšana, iebraukšanas Ukrainā aizliegums un aizliegums slēgt līgumus Ukrainā.

Pagājušā gada septembrī izdevums “The Insider” rakstīja, ka Haļavins ir viens no galvenajiem spēlētājiem Krievijas ēnu flotes shēmā, ar kuru Krievijas nafta joprojām tiek transportēta pircējiem, kas ir gatavi maksāt vairāk, nekā sankciju noteiktais maksimālais apjoms (60 ASV dolāru par barelu). Haļavinam sankcijas ir noteikušas arī Rietumvalstis.

Kopumā Zelenskis parakstījis divus rīkojumus par sankcijām.

Vienā no tiem iekļautas 288 juridiskās personas galvenokārt no Krievijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Ķīnas un Turcijas, kā arī Malaizijas, Lielbritānijas, Britu Virdžīnu salām, Serbijas, Māršala salām, Seišelu salām, Kirgizstānas, Vjetnamas, Indijas, Libērijas, Kazahstānas, Antigvas un Barbudas, Tadžikistānas, Luksemburgas un Kipras) un 28 fiziskas personas (viens Ķīnas pilsonis, viens Latvijas pilsonis, viens Turcijas pilsonis, pārējie Krievijas pilsoņi), kas galvenokārt saistīti ar enerģētikas, kalnrūpniecības, metalurģijas nozarēm un “ēnu floti”.

Otrajā rīkojumā par sankcijām iekļautas 17 juridiskas personas, kas galvenokārt ir no Krievijas, kā arī pa vienam uzņēmumam no Kipras, Nīderlandes, Ķīnas un divi Somijas uzņēmumi, kā arī 18 fiziskas personas, no kurām visas ir Krievijas pilsoņi, bet diviem ir arī Ukrainas pilsonība, kas jo īpaši attiecas uz mēģinājumiem Krievijas energosistēmā integrēt Zaporižjas atomelektrostaciju. To vidū ir vairāki Krievijas valsts korporācijas “Rosatom” struktūras uzņēmumi.

