16:36, 9. augusts 2025
Sociālajā medijā “Threads” kāda sieviete dalās ar savu atradumu, kas varētu būt kā pamatīgs pavērsiens uzturzinātnē. Viņa informē citus lietotājus par iespējamām pārmaiņām, kas, pēc viņas teiktā, jau šoruden gaidāmas ASV uztura vadlīnijās.

“Izskatās, ka jau šoruden ASV nāks klajā ar pilnīgi jaunām uztura vadlīnijām un pārstrādātu uztura piramīdu, kas varētu izskatīties apmēram šādi. Tā būs revolūcija uzturzinātnē, kas apgāzīs Ansela Kīza (Ansel Keys) dogmatiskās rekomendācijas izvairīties no piesātinātajiem taukiem. Būs interesanti.”

Šis ieraksts izraisīja plašu diskusiju starp citiem lietotājiem, kas steidza izteikt savas domas par gaidāmajām pārmaiņām. Daudziem šāda virzība šķiet loģiska un sen gaidīta.

Kāds komentētājs raksta: “Viss pareizi. Tas jau sen ir zināms, ka tauki nav aptaukošanās iemesls un pirkt 0.5% biezpienu 9% vietā, ar mērķi lietot diētisku uzturu, ir bezjēdzīgi. Cilvēki uzresnē no ogļhidrātiem nevis taukvielām.”

Citā komentārā tiek norādīts uz to, ka uztura pamatprincipi lielākoties nav problēma – lielākas briesmas slēpjas ikdienas našķos un pārstrādātajos produktos.

“Var jau sazīmēt daudz un dažādas piramīdas – domāju, ka katrā no tām ir sava patiesība, bet normāls ēdiens pēc šī vai cita principa īsti nav problēma. Problēma ir našķi, saldinātie un gāzētie dzērieni, sīrupi, saldējums, bulciņas un kūciņas.”

Tomēr ne visiem šāda pieeja šķiet piemērota. Kāds lietotājs norāda: “Veģetāriešiem nederēs un ASV to ir gana daudz. Būs jātaisa otra.”

Savukārt kāda cita komentētāja cer, ka uzmanība tiks pievērsta arī augu valsts produktiem, lai jaunās vadlīnijas būtu sabalansētas ne tikai veselības, bet arī vides ilgtspējas ziņā.

“Ceru, ka tiks likts uzsvars arī uz augu valsts olbaltumvielu avotiem. Pārmērīgs liellopa (un gaļas kā tādas) patēriņš uzturā nav labs ne veselībai, ne dabai. Nevajadzētu svītrot ārā arī pākšaugus, jo tie ir lielisks šķiedrvielu un minerālvielu avots.”

FOTO: Ekrānuzņēmi/Thread
FOTO: Ekrānuzņēmi/Thread
FOTO: Ekrānuzņēmi/Thread
FOTO: Ekrānuzņēmi/Thread
FOTO: Ekrānuzņēmi/Thread
