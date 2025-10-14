Saeimas komisija vēl nevienojas par opozīcijas un ZZS virzītajiem likuma grozījumiem TV kanālu izkārtojuma ietekmēšanai 0
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti sēdē otrdien vēl nevienojās par “Apvienotā saraksta” (AS), Nacionālās apvienības, Zaļo un zemnieku savienības un “Latvija pirmajā vietā” virzītajiem grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kuru mērķis, pēc partiju politiķu vārdiem, esot veicināt vietējā satura izplatīšanu televīzijā.
Likumprojektā piedāvāts noteikt, ka televīzijas programmas, kurās vismaz 50% raidlaika ir latviešu valodā un kuras tiek pārraidītas vismaz 18 stundas diennaktī, turpmāk tiktu uzskatītas par prioritārām. Tas savukārt nozīmētu, ka šīm programmām būtu jānodrošina augstāka vieta kanālu numerācijā.
Saeimas Juridiskais birojs minētajam likumprojektam ir izveidojis alternatīvu, jo deputātu iesniegtie grozījumi esot izveidoti sarežģīti un sagatavotā anotācija esot jāmaina un jāuzlabo.
Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIA “Tet” pārstāve Ieva Smirnova sēdes dalībniekiem pauda, ka jautājums nav ticis pietiekami izdiskutēts ar nozari. Viņa uzsvēra, ka ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā ražots saturs ir “Tet” konkurences priekšrocība, salīdzinot ar ārzemju televīzijas platformām, tomēr uzņēmumam pastāv bažas, vai šādas izmaiņas nebūtu pārmērīga iejaukšanās televīzijas kanālu veidotāju kompetencē.
Smirnova klāstīja, ka televīzijas kanālu izvietojums ir komerciāls jautājums, turklāt jau tagad esot pietiekami regulēts.
Atbildot uz deputātes Annas Rancānes (JV) jautājumu, kā tiek izvēlēts, kuru kanālu likt augstāk, Smirnova pauda, ka liela ietekme ir skatītāju izvēlei. Tieši tādēļ “Latvijas šlāgerkanāls” “Tet” kanālu numerācijā esot augstāk nekā kanāls “TV24”.
Sēdē plašas diskusijas izcēlās par jau pašreizējo regulējumu kanālu izvietošanā, kas paredz, ka televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, ka visiem tā abonentiem tiek piegādāta vismaz viena televīzijas programma, kurā tiek pārraidīti ziņu, analītiskie un informatīvie raidījumi kādā no Eiropas Savienības (ES) oficiālajām valodām, vismaz viens latviešu valodā raidošs kanāls, vismaz viens bērnu auditorijai paredzēts kanāls kādā no ES oficiālajām valodām, kā arī vismaz viens populārzinātniskais kanāls kādā no ES oficiālajām valodām.
Sēdes dalībniekiem atšķīrās viedokļi par to, kur piedāvājumā būtu jāizvieto kanāli latviešu valodā, ja to skaits pārsniedz vairāk kā viens. Smirnova uzsvēra, ka par grozījumiem noteikti vajadzētu vairāk diskusijas, jo, ja pat par šādu jautājumu visiem nozares pārstāvjiem nav vienotas izpratnes, tad arī grozījumi būtu interpretējami.
Deputātiem tika piedāvātas vairākas iespējas – virzīt deputātu sagatavotos grozījumus tālāk, mainot anotāciju, virzīt grozījumus kā komisijas sagatavotu alternatīvu likumprojektu vai arī grozījumus kā priekšlikumu iekļaut tajos Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumos, kas Saeimā atbalstīti jau divos lasījumos un maina radio reklāmu ierobežojumus.
Komisijas vadītāja Leila Rasima (P) aicināja līdz nākamajai sēdei nozares pārstāvjus sanākt kopā un jautājumu pārrunāt, lai, skatot sēdē to nākamajā reizē, nebūtu tik daudz neskaidrību.
Jau ziņots, ka pēc TV24 direktora Klāva Kalniņa teiktā, “Tet” kanālu TV24 esot “aizlicis sarakstos ļoti tālu”. Tas, pēc Kalniņa teiktā, radījis neizpratni. Viņaprāt, latviešu kanālu novietošana televīzijas pakotnēs pat aiz vairākiem Krievijas kanāliem, kā tas esot gadījumā ar “Tet”, šā brīža apstākļos ir ļoti bīstama. Turklāt TV24 “Tet” piedāvājumā nav vienkopus ar citiem latviešu kanāliem, viņš piebilda.
Tāpat vēstīts, ka Saeimas deputāti skatīšanai Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā ceturtdien nodeva grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz izmaiņas, kuru mērķis ir veicināt vietējā satura izplatīšanu televīzijā, īpaši valsts valodā, un nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem.