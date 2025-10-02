“Tet” subjektivitātes dēļ uzņēmums, iespējams, zaudē skatītājus – deputāts Butāns skaidro nepieciešamību regulēt nozari 9
Sanija Bērziņa

FOTO: LA.LV kolāža/ Zane Bitere
Sanija Bērziņa
19:30, 2. oktobris 2025
Viedokļi

Jau ziņojām, ka kanāls TV24 ir neizpratnē par uzņēmuma “Tet” rīcību, par televīzijas kanālu katalogu kārtību. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Saeimā parakstīts jauns likumprojekts.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
Kokteilis
Visi viņi “redzējuši” vienu un to pašu! Kādas nepatikšanas 2025. gada beigām sola pasaulslavenu praviešu vīzijas
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Lasīt citas ziņas

Vairāk par likumprojektu LA.LV stāsta Nacionālas Apvienības deputāts Artūrs Butāns

Butāns skaidro, ka šobrīd informatīvā telpa un vietējais saturs ir neatņemama sastāvdaļa no Latvijas drošības. Likumā šobrīd ir noteikti sabiedriskie mediji, ka tiem ir jābūt prioritāriem, un līdzīgi būtu jāregulē arī vietējais saturs, komerctelevīzija, kas veido saturu latviešu valodā. “Arī tiem ir būtiska loma informatīvās telpas drošībā,” uzskata deputāts.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pirmais supermēness 2025. gadā: kam tas nesīs veiksmi, bet kam – nopietnus pārbaudījumus
VIDEO. Rīta barošanas laikā zirgu ganu sagaida liels un pūkains pārsteigums
“Un tāpēc mājās nebija ēdamkarošu!” Aktieris Andris Keišs atminas ko ļoti īpašu no savas bērnības

Viņš skaidro, ka līdz šim likums nav noteicis, kādā secībā jāsarindo televīzijas kanāli, tāpēc Saeima šobrīd cenšas noteikt kārtību, ka vispirms ir sabiedriskie mediji, tad pārējie vietējie mediji, kas veido saturu latviešu valodā, un tad pārējie televīzijas kanāli.

“Līdz šim no nozares nav bijušas indikācijas, ka tas būtu nepieciešams. Tirgus pats sevi bija regulējis,” stāsta Butāns. Šobrīd situācija ir mainījusies, ir redzama arī attieksme no “Tet” televīzijas. Tas, kāpēc konkrēts kanāls televīzijas kanālu katalogā ir novietots nesamērīgi zemu, ir raisījis bažas gan nozares, gan iedzīvotāju vidū.

Piemēram, iedzīvotājiem vairs nav viegli atrast kādu kanālu. Tādejādi, iespējams, uzņēmums zaudē skatītājus.

“Tas liecina par pretēju virzību tajā, ko ar nozari esam definējuši, ka vietējās informācijas patēriņš tieši ir jāstiprina,” pārliecināts ir deputāts.

Nozarei ir jābūt sakārtotai, ir jābūt vienādi skaidriem noteikumiem, lai izslēgtu iespēju šajā jautājumā darboties subjektīvi.

Diskusijas Saeimā ir gan nozares, gan iedzīvotāju nopelns. “TV24 kanāls līdz šim ir bijis viens no skatītākajiem un, ņemot vērā, ka “Tet” televīzija ir viena no līderēm Latvijā, un viņiem ir daudz klientu, tad loģiski, ka daudz iedzīvotājiem radās arī jautājumi, kādēļ ir nobīdes viņu ierastajā kanālu secībā. Tādēļ mēs kā likumdevējs attiecīgi arī reaģējām,” pauž Butāns.

Viņaprāt, būtu taisnīgi, ja visa nozare tiktu sakārtota, būtu vienādi spēles noteikumi un mazināti riski, kas varētu diskriminēt vietējos kanālus.

Lai kanāls katalogā būtu augstāk, galvenā doma ir, ka lielākajai daļai satura ir jābūt latviešu valodā.

Butāns pauž, ka deputāti vēl lems par konkrētiem noteikumiem, piemēram, ka kanāls ir reģistrēts Latvijā vai pēc latviešu valodas īpatsvara, kā tas likumprojektā ir piedāvāts šobrīd.

“Šobrīd virziens ir uzņemts. Kas neraksturīgi šajā likumprojektā, ka to ir parakstījušas gan vairākas pozīcijas, gan opozīcijas partijas, tā kā es ceru uz plašu atbalstu, jo šis nav politisks jautājums, bet tas ir taisnīguma un, es teiktu, arī informatīvās telpas drošības jautājums,” uzskata deputāts.

FOTO: Ekrānšāviņš/ saeima.lv
Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Neērti un pat bīstami: 8 vietas mājā, kur nevajadzētu novietot televizoru
TV24 neizpratnē par “Tet” rīcību, šo kanālu TV pakotnēs novietojot tālu no sākuma gala
RAKSTA REDAKTORS
Iedzīvotāji sūdzas par lēnāku internetu: vai tiešām pie vainas ēkas konstrukcija, vai operatori kaut ko noklusē?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.