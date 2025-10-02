Jau ziņojām, ka kanāls TV24 ir neizpratnē par uzņēmuma “Tet” rīcību, par televīzijas kanālu katalogu kārtību. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Saeimā parakstīts jauns likumprojekts.
Vairāk par likumprojektu LA.LV stāsta Nacionālas Apvienības deputāts Artūrs Butāns
Butāns skaidro, ka šobrīd informatīvā telpa un vietējais saturs ir neatņemama sastāvdaļa no Latvijas drošības. Likumā šobrīd ir noteikti sabiedriskie mediji, ka tiem ir jābūt prioritāriem, un līdzīgi būtu jāregulē arī vietējais saturs, komerctelevīzija, kas veido saturu latviešu valodā. “Arī tiem ir būtiska loma informatīvās telpas drošībā,” uzskata deputāts.
Viņš skaidro, ka līdz šim likums nav noteicis, kādā secībā jāsarindo televīzijas kanāli, tāpēc Saeima šobrīd cenšas noteikt kārtību, ka vispirms ir sabiedriskie mediji, tad pārējie vietējie mediji, kas veido saturu latviešu valodā, un tad pārējie televīzijas kanāli.
“Līdz šim no nozares nav bijušas indikācijas, ka tas būtu nepieciešams. Tirgus pats sevi bija regulējis,” stāsta Butāns. Šobrīd situācija ir mainījusies, ir redzama arī attieksme no “Tet” televīzijas. Tas, kāpēc konkrēts kanāls televīzijas kanālu katalogā ir novietots nesamērīgi zemu, ir raisījis bažas gan nozares, gan iedzīvotāju vidū.
“Tas liecina par pretēju virzību tajā, ko ar nozari esam definējuši, ka vietējās informācijas patēriņš tieši ir jāstiprina,” pārliecināts ir deputāts.
Diskusijas Saeimā ir gan nozares, gan iedzīvotāju nopelns. “TV24 kanāls līdz šim ir bijis viens no skatītākajiem un, ņemot vērā, ka “Tet” televīzija ir viena no līderēm Latvijā, un viņiem ir daudz klientu, tad loģiski, ka daudz iedzīvotājiem radās arī jautājumi, kādēļ ir nobīdes viņu ierastajā kanālu secībā. Tādēļ mēs kā likumdevējs attiecīgi arī reaģējām,” pauž Butāns.
Viņaprāt, būtu taisnīgi, ja visa nozare tiktu sakārtota, būtu vienādi spēles noteikumi un mazināti riski, kas varētu diskriminēt vietējos kanālus.
Butāns pauž, ka deputāti vēl lems par konkrētiem noteikumiem, piemēram, ka kanāls ir reģistrēts Latvijā vai pēc latviešu valodas īpatsvara, kā tas likumprojektā ir piedāvāts šobrīd.
“Šobrīd virziens ir uzņemts. Kas neraksturīgi šajā likumprojektā, ka to ir parakstījušas gan vairākas pozīcijas, gan opozīcijas partijas, tā kā es ceru uz plašu atbalstu, jo šis nav politisks jautājums, bet tas ir taisnīguma un, es teiktu, arī informatīvās telpas drošības jautājums,” uzskata deputāts.