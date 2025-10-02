TV24 neizpratnē par “Tet” rīcību, šo kanālu TV pakotnēs novietojot tālu no sākuma gala 2
Televīzijas kanāls TV24 ir neizpratnē par valstij daļēji piederošā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma SIA “Tet” rīcību, šo kanālu dažādās uzņēmuma televīzijas pakotnēs novietojot tālu no sākuma gala kopējā kanālu sarakstā, aģentūrai atzina TV24 direktors Klāvs Kalniņš.
Viņš atgādināja, ka TV24 bezmaksas apraidi pameta pirms gada. Kā paredz likums, kamēr kanāls ir bezmaksas apraidē, tam pienākas noteikta pozīcija kanālu sarakstā operatoru piedāvātajās televīzijas pakotnēs, skaidroja Kalniņš. Vienlaikus “Tet” kanālu TV24 esot “aizlicis sarakstos ļoti tālu”.
Tas, pēc Kalniņa teiktā, radījis neizpratni. Viņaprāt, latviešu kanālu novietošana televīzijas pakotnēs pat aiz vairākiem Krievijas kanāliem, kā tas esot gadījumā ar “Tet”, šā brīža apstākļos ir ļoti bīstama. Turklāt TV24 “Tet” piedāvājumā nav vienkopus ar citiem latviešu kanāliem, viņš piebilda.
Saeimā nokļuvuši grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Likumprojekts, kuru parakstījuši Zaļo un zemnieku savienības, Nacionālās apvienības, partijas “Latvija pirmajā vietā” un “Apvienotā saraksta” deputāti, nosaka, ka televīzijas programmas, kurās vismaz 50% raidlaika ir latviešu valodā un kuras tiek pārraidītas vismaz 18 stundas diennaktī, turpmāk tiks uzskatītas par prioritārām.
Kalniņš apgalvoja, ka TV24 pārstāvji pie politiķiem pa tiešo neesot vērsušies. Kanāls ar iebildumiem vairākkārt vērsies gan pie paša “Tet”, gan arī elektronisko plašsaziņas līdzekļu regulatora. “Un tas viss acīmredzot novedis pie politiskām debatēm,” sacīja TV24 direktors.
Vienlaikus šādi grozījumi esot vienīgais veids, kā pasargāt latviešu kanālus no līdzīgas kabeļoperatoru rīcības, piebilda Kalniņš.
TV24 direktors sacīja, ka viņam neesot zināmi iemesli, kādēļ “Tet” tā rīkojas. “”Tet” šādi izrāda savu varu,” sacīja Kalniņš. Jautāts, kādēļ, viņaprāt, “Tet” šāda vara būtu jāizrāda, Kalniņš minēja, ka tam, iespējams, ir saistība ar to, ka TV24 aizgāja no bezmaksas apraides.
Kanāls cer, ka vēl rudenī, kad televīzijas ierasti maina kanālu sarakstu, TV24 pozīcijas pie “Tet” tiks uzlabotas.
Aģentūrai LETA pagaidām nav izdevies iegūt “Tet” komentāru par situāciju.
Kanālu TV24 veido AS “TV Latvija”, kas 2024.gadu noslēdza ar 839 661 eiro apgrozījumu un 2993 eiro peļņu, liecina “Firmas.lv” publiskotā informācija. Kompānija reģistrēta 2007.gadā, un tās pamatkapitāls ir 800 004 eiro. Uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Kalniņš un Rūdolfs Ēķis, kuriem uz pusēm pieder SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting”.