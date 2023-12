Sagatavoties pārsteigumiem, izbaudīt sabiedrību un nepārēsties jeb 9 speciālistes ieteikumi pirms gadu mijas Ieteikt







Vai tiešam jāatsakās no bagātīgi klāta svētku galda un daudzveidīgas ēdienkartes? Visticamāk tās būtu īstas mokas. Tādēļ – baudiet! Taču, ai saglabātu veselību, sekojiet dažiem vērtīgiem ieteikumiem.

“Jaungada mielastu daudziem ir grūti iztēloties bez tradicionālajiem salātiem ar majonēzi, cepešiem ar zeltainu, kraukšķīgu garoziņu, pikantām uzkodām, rudens marinējumiem, deserta ar putukrējumu vai saldējuma, piparkūkām un šokolādes konfektēm. Tik garšīgi! Tieši tam taču arī ir paredzētas svētku brīvdienas – lai baudītu aizraujošu laiku un maltītes kopā ar tuviem cilvēkiem. Tomēr aicinu ievērot mērenību un ņemt vērā dažus noderīgus padomus, lai labsajūtu un dzīvesprieku saglabātu arī nākamajās dienās pēc svētkiem,” saka “Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva un apkopo svarīgāko.

Svētku dienā noteikti nevajadzētu badoties

Pat tad, ja vakarā sagaidāma bagātīga maltīte, dienas gaitā ir jāēd kā parasti – brokastis, pusdienas un launags jeb vieglas pēcpusdienas uzkodas. Jā, varētu nedaudz samazināt kaloriju daudzumu. Stundu vai divas pirms svinību sākuma ieteicamas nelielas uzkodas vai, piemēram, glāze kefīra. Tad, sēžoties pie svētku galda, nebūs vilka apetīte notiesāt visu, kas aizsniedzams.

Ēst drīkst gandrīz jebko, bet nedaudz

Tas attiecas uz veselu cilvēku, taču, ja ir kāda hroniska slimība ar noteiktu ēdienkarti, ja ir pārtikas alerģija vai, piemēram, pēc operācijas posms, tas noteikti ir jāņem vērā, stingri domājot, ko un kādā daudzuma ēdat. Neļaujieties kārdinājumam – pat, ja kāds mudina pagaršot to vai citu jūsu veselībai nevēlamu ēdienu, ievērojiet ārstu ieteikumus arī svētkos! Ja dodaties svinēt ciemos, nav jākautrējas paņemt līdzi savu specifisko ēdienu. Tuvie cilvēki un draugi noteikti sapratīs jūsu vēlmi rūpēties par pašu svarīgāko – veselību. Turklāt šāda rīcība visādā ziņā ir mazāk stersaina nekā slimības saasinājums un nepieciešamība izsaukt neatliekamo palīdzību.

Uzmanīgi ar treknu un ceptu pārtiku, un, protams – nepārēdieties!

Jo sevišķi uzmanīgiem jābūt, ja ir atviļņa slimība, cukura diabēts, žultspūšļa darbības traucējumi vai kairinātu zarnu sindroms. Nekādu vaļību vai eksperimentu! Tas attiecas arī uz alkoholu: ja nevēlaties vai nedrīkstat, tad nedzeriet arī kompānijas pēc! Minerālūdens, ūdens ar citronu vai sula skaista glāzē ir gana labs risinājums.

Esiet gatavi pārsteigumiem ēdienkartē

Jaukās, ilgstošās sarunās ar tuviem cilvēkiem stunda pēc stundas paiet nemanot, un visu šo laiku tā vien gribas kaut ko gardu iemest mutē. Šķietami nelielie kumosiņi var izveidot neierasti pamatīgu porciju, kas gremošanas sistēmai sagādā papildu slodzi. Tā pat kā svētkiem piederīgs ēdiens, ko ikdienā uzturā nelieto, piemēram, austeres, nēģi želejā vai trekna cepta pīle ar āboliem. Ja, uzmetot aci svētku galdam, ir skaidrs, ka normālo un pieļaujamo ēdiena limitu pārsniegsiet, gremošanas sistēmai vajadzēs palīdzēt ar fermentiem, kas sadala ogļhidrātus, taukus un olbaltumvielas. Farmaceits noteikti ieteiks, kurš medikaments būs piemērotāks un iegādājums jau laikus, jo šīs zāles vislabāk lietot tieši ēšanas laikā.

Ja ir paaugstināts kuņģa skābes līmenis

Šo problēmu parasti saasina trekni ēdieni un pārmērīga ēdienu dažādība.

Palielinoties skābes līmenim, dažkārt palīdz bezrecepšu zāles, kas satur aktivēto ogli – tā uzsūc lieko skābi. Ja tomēr jūtamas sāpes un ir sajūta, ka skābe jau kairina kaklā, pēc ēšanas varat lietot antacīdus medikamentus, kas satur alumīniju un magniju. Ir pieejamas līdzīgas zāles, kas dzēš skābi un kam ir arī pretsāpju efekts. Var palīdzēt zāles, kas satur magnija alginātu košļājamo tablešu vai šķīduma veidā, kas pārklāj kuņģa gļotādu, to nomierina un neļauj kuņģa skābei iekļūt barības vadā.

Ja ir nopietna slimība – gastrīts vai kuņģa čūla, vienmēr pa rokai vajadzētu būt omeprazolam vai pantoprazolam, kas nomāc skābes veidošanos. Šos medikamentus lieto tukšā dūšā, 30 minūtes pirms ēšanas vai divas stundas pēc ēšanas.

Var lietot arī zāļu kombinācijas, ja tā ir ieteicis ārsts. Jāpatur prātā, ka alumīniju un magniju saturošu līdzekli ieteicams lietot pēc ēšanas un ir jāievēro piesardzība, lietojot to kopā ar pienu vai piena produktiem.

Ja ikdienā jādzer kādas citas zāles, ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par antacīdo līdzekļu pareizu lietošanu.

Ūdens, ūdens un ūdens!

Īpaši svētkos par labu nāks pienācīgs tīra ūdens patēriņš. Ūdens palīdzēs organismam tikt galā gan ar lielo uzņemtā ēdiena daudzumu, gan daļēji – ar lietoto alkoholu.

Kārdinātājs alkohols

Esiet piesardzīgi, lietojot alkoholu, domājiet par daudzumu un nesajauciet dažādus dzērienus!

Saindēšanās vai pārmērīgas alkohola lietošanas gadījumā var palīdzēt zāles, kas kuņģa-zarnu traktā adsorbē toksīnus, samazinot to koncentrāciju. Viens no zināmākajiem preparātiem, protams, ir aktivētā ogle.

Nākamajā dienā pēc pamatīgas ballēšanās var līdzēt speciāli pulveri, kas satur minerālsāļus (kāliju, nātriju) un glikozi – tos lieto, šķīdinātus ūdenī. Šis noteikti būs prātīgāks risinājums nekā tautas metode – kāpostu sālījuma šķidrums. Pret saindēšanos ar alkoholu tas diez vai palīdzēs, bet var pat stāvokli pasliktināt.

Ja moka arī stipras galvassāpes, var izdzert bezrecepšu pretsāpju zāles vai putojošo šķīstošo aspirīnu (paaugstināts kuņģa skābes gadījumā aspirīns neder!). Jāņem vērā, ka aspirīns kā aktīvā viela šķidrina asinis un potenciāli var izraisīt asiņošanu, tāpēc pirms tā lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

Palīdzošas varētu būt speciālās augu tabletes vai šķidrie preparāti, ko lietot pēc svētku mielasta. Ir arī augu ekstraktu tējas, kas uzlabo vielmaiņu un palīdz izvadīt no organisma toksīnus. Tās satur, piemēram, kumelītes, ingveru, rozmarīnu, žeņšeņu, dzērvenes, sarkano ābolu. Ir kombinācijas arī ar dadžu sakni, papriku, cigoriņiem.

Kad kaitējis aizvakardienas rasols

Pēcsvētku dienas ir bīstamas ar to, ka ēdiena pārpalikumi, kas parasti piepilda ledusskapi, strauji zaudē kvalitāti. Izmest žēl, tāpēc nereti visa ģimene tos godprātīgi notiesā un nav brīnums, ka iedzīvojas nepatikšanās. Caurejas gadījumam mājās vajadzētu turēt kādu no adsorbentiem, kaut vai jau pieminēto aktivēto ogle (1 tablete uz 10 kg ķermeņa svara). Var lietot medikamentus, kas satur diosmektītu vai silikagelu – tie uzsūc zarnu traktā esošās kaitīgās vielas un toksīnus. Par zāļu izvēli gan vajadzētu konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja saindēšanās ar pārtiku simptomi vai sāpes vēderā nepāriet 48 stundu laikā, kā arī tad, ja stāvoklis pasliktinās – sākas kuņģa spazmas, miglojas redze vai ir neskaidra apziņa – nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Svarīgi ņemt vērā, ka medikamentus, kuru aktīvā viela ir loperamīda hidrohlorīds, drīkst lietot tikai tad, ja ir pilnīga pārliecība, ka gremošanas problēmas izraisījusi pārēšanās vai kāds apšaubāmas garšas ēdiens, bet ne vīrusu infekcija vai saindēšanās.

Smagas caurejas gadījumā ieteicams izvelēties jaunās paaudzes zāles ar aktīvo vielu racekadotrilu – tām ir ātra pretcaurejas iedarbība, nemainot zarnu satura pārvietošanās laiku caur zarnām.

Izbaudiet sabiedrību!

Lai izvairītos no pārēšanās un pārmērīgas alkohola malkošanas, izbaudiet komunikāciju ar radiem un draugiem, patīkamo atmosfēru, dejas un citas aktivitātes. Lieliska ideja ir iziet visiem kopā pastaigā svaigā gaisā. Tikai jāatceras, ka apģērbam ir jāatbilst laika apstākļiem.

“Visbeidzot – nepaļaujieties uz nespeciālistu ieteikumiem vai reklāmām par to, kas ir labākais jūsu veselībai! Vienmēr konsultējieties ar ārstu, farmaceitu, lai izvēlētos piemērotāko līdzekli, ja svētku mielasta laikā kaut kas tomēr ir nogājis greizi,” patīkamu svētku laiku vēlot, uzsver farmaceite Linda Fevraļeva.

