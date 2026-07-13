“Jāizdzīvo ar 300 eiro mēnesī!” IT speciālists Artūrs no Daugavpils ir izsūtījis 1000 CV, bet darbu nevar atrast 20
Krista Draveniece

Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pexels.com
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Krista Draveniece
5:55, 13. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Viena no LA.LV stiprākajām rakstu sērijām ir par ķibelēm darbā – nesaskaņām ar priekšniekiem, pārāk zemām algām un problēmām vispār atrast darbu. Šoreiz savu stāstu drosmīgi atsūtījis Artūrs.

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“Es regulāri sekoju līdzi Jūsu rakstiem portālā LA.LV, kuros Jūs nekautrējaties runāt par skarbajām sociālajām realitātēm un parasto Latvijas cilvēku cīņu par izdzīvošanu.

Šodien es vēlos dalīties ar savu stāstu, jo mana pacietība un resursi ir pilnībā izsmelti. Sajūta ir tāda, ka nodarbinātības sistēma Latvijā ir fundamentāli salauzta. Mani sauc Artūrs, esmu no Daugavpils. Man ir 6 gadu reāla, nepārtraukta darba pieredze IT jomā esmu strādājis par datortīklu administratoru un datortehniķi valsts un pašvaldības iestādēs tostarp Daugavpils pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”.

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Man ir oficiāli sertifikāti datorsistēmu tehniķa un kiberdrošības jomā. Es protu konfigurēt serverus, administrēt Microsoft 365 vidi, uzturēt “MikroTik” tīklus un montēt kabeļus.

Es neesmu teorētiķis, esmu praktiķis. Jau gadu es meklēju jaunu darbu. Šī gada laikā esmu nosūtījis vairāk nekā 1000 CV un motivācijas vēstuļu visā Latvijā. Rezultātā esmu saņēmis tikai aptuveni 10 uzaicinājumus uz intervijām.

Es par saviem līdzekļiem regulāri mēroju ceļu no Daugavpils uz intervijām Rīgā un Rēzeknē. Un katru reizi atkārtojas viens un tas pats psiholoģiski smagais scenārijs: tehniskajā sarunā vadītājus viss apmierina, mana pieredze ir ideāla, saruna ir pozitīva, šķiet — tūlīt būs līgums. Bet pēc tam iestājas klusums tā saucamais HR ghosting vai atnāk standarta robota atteikums.

Šobrīd es vairs nedzīvoju, bet burtiski izdzīvoju par 300 eiro mēnesī, jo bezdarbnieka pabalsts tūlīt beigsies.

Daugavpilī brīvu IT vakanto vietu praktiski nav, bet tās dažas, kas parādās, bieži tiek aizpildītas caur paziņām un savējiem. Es esmu pilnībā gatavs tūlītējai pārcelšanai uz Rīgu, hibrīda darba modelim vai attālinātam darbam ar sekojošu pārcelšanos. Esmu gatavs onsite izbraukumiem un komandējumiem. Bet sistēma mani vienkārši ignorē.

Latvijas publiskajā telpā un politiskajās debatēs regulāri izskan saukļi par digitālo transformāciju, kiberdrošības stiprināšanu un akūtu IT speciālistu trūkumu. Uzņēmumi žēlojas, ka valstī trūkst kvalificētu prātu. Tomēr realitāte ārpus Rīgas burbuļa rāda pavisam citu, daudz skarbāku ainu.

Valsts līmenī mēs runājam par “digitālo transformāciju” un “kiberdrošības stiprināšanu”, bet reāls kiberdrošības tehniķis un administrators ar pieredzi valsts iestādēs ir spiests pirkt biļeti uz ārzemēm, jo savā valstī viņš nevar pabarot sevi.

Esmu noguris skriet maratonu ar nesaprotamu finišu valstī, kurai mans darbs nav vajadzīgs. Ja valstī vēl ir palikuši adekvāti, netoksiski darba devēji, kuriem ir vajadzīgs uzticams tīklu administrators vai IT speciālists, esmu gatavs runāt. Esmu noguris skriet maratonu ar nesaprotamu finišu valstī, kurai mans darbs nav vajadzīgs,” Artūrs raksta.

Ja tu vari palīdzēt Artūram, piedāvājot vakanci, raksti man uz [email protected]. Vai arī tev ir darba meklēšanas stāsts? Vai vēlies padalīties ar savu pieredzi? Raksti man uz [email protected].

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