Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Pixabay

Tie nav piena produkti! Zobārsts nosauc trīs pārtikas produktus, kas palīdzēs pasargāt zobus no bojāšanās 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
8:00, 13. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Kad runa ir par stipriem un veseliem zobiem, daudzi vispirms iedomājas pienu vai kalcija uztura bagātinātājus. Taču zobārsti norāda, ka ir arī citi produkti, kuri var palīdzēt uzturēt zobus un kaulus labā stāvoklī. Turklāt tie bieži vien ir viegli pieejami un var kļūt par vērtīgu ikdienas uztura sastāvdaļu.

Kokteilis
Ja esi dzimis kādā no šiem četriem mēnešiem, tavs sargeņģelis ir īpaši spēcīgs
Veselam
Onkologs nosauc lietas, kas var palielināt vēža risku: dažas no tām atrodamas gandrīz katrā virtuvē
Nezināms numurs zvana, tu pacel, bet tur – klusums. Tā var būt krāpnieku shēma, un kas notiks, ja atbildēsi?
Lasīt citas ziņas

Speciālisti atgādina, ka zobu veselība ir cieši saistīta ar visa organisma veselību. Ja kauli nesaņem pietiekami daudz nepieciešamo minerālvielu un uzturvielu, tas var ietekmēt arī zobu stiprību un smaganu veselību. Tāpēc svarīgi ir rūpēties ne tikai par regulāru zobu tīrīšanu, bet arī par sabalansētu uzturu.

Lūk, trīs produkti, kurus zobārsti iesaka iekļaut ēdienkartē.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
5 ikdienas darbības, kas var palielināt vēža attīstības risku: karstas tējas dzeršana ir viena no tām!
Veselam
Ikdienas ieradums, par kuru reti aizdomājamies: speciālisti skaidro, kā izvēlēties veselībai nekaitīgu dezodorantu
Veselam
Sievietēm, kas vecākas par 50 gadiem, šo ogu ieteicams ēst katru dienu – lūk, kāpēc
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.