Tie nav piena produkti! Zobārsts nosauc trīs pārtikas produktus, kas palīdzēs pasargāt zobus no bojāšanās 0
Kad runa ir par stipriem un veseliem zobiem, daudzi vispirms iedomājas pienu vai kalcija uztura bagātinātājus. Taču zobārsti norāda, ka ir arī citi produkti, kuri var palīdzēt uzturēt zobus un kaulus labā stāvoklī. Turklāt tie bieži vien ir viegli pieejami un var kļūt par vērtīgu ikdienas uztura sastāvdaļu.
Speciālisti atgādina, ka zobu veselība ir cieši saistīta ar visa organisma veselību. Ja kauli nesaņem pietiekami daudz nepieciešamo minerālvielu un uzturvielu, tas var ietekmēt arī zobu stiprību un smaganu veselību. Tāpēc svarīgi ir rūpēties ne tikai par regulāru zobu tīrīšanu, bet arī par sabalansētu uzturu.
Lūk, trīs produkti, kurus zobārsti iesaka iekļaut ēdienkartē.