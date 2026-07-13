Vitenbergs rosina vērienīgas pārmaiņas: viena ministrija varētu izzust pavisam 0
Klimata un enerģētikas ministrija ilgtermiņā varētu tikt likvidēta un tās funkcijas nodotas plašākai Tautsaimniecības ministrijai, uzskata klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA). Intervijā aģentūrai LETA viņš pauda pārliecību, ka šādas pārmaiņas ir tikai laika jautājums.
Viņaprāt, būtu jādomā par Tautsaimniecības ministrijas izveidi, apvienojot tajā vairākas tagadējās institūcijas.
Ministrs sacīja, ka laikā, kad izveidoja KEM, izskanēja konkrēti uzdevumi, kādēļ tā ir vajadzīga. “Es uzskatu, ka tas galvenokārt skar atslēgšanos no Krievijas energoapgādes loka, iedzīvotāju un uzņēmēju interešu salāgošanu normatīvajā regulējumā atjaunojamo energoresursu projektu attīstīšanā, drošības risku novēršanu energoapgādē,” norādīja Vitenbergs.
Viņš pauda, ka funkcijas, kuras patlaban pilda šī ministrija, arī turpmāk nekur nepazudīs, taču ilgtermiņā to apmērs var mainīties.
Viņš norādīja, ka savā pilnvaru laikā vēlas ministriju nolikt “uz zemes”, lai tās atbalsta programmas, kas ir ministrijas pārziņā, būtu balstītas uz sabiedrības interesēm, pašvaldību interesēm un uz drošības risinājumiem, kas skar infrastruktūru un nākamo apkures sezonu.
Tāpat viņš norādīja, ka agri vai vēlu Latvijā tiks izveidota viena liela un apvienota Tautsaimniecības ministrija, kas varētu apvienot KEM, Ekonomikas ministriju (EM), kā arī tai varētu pievienot Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).
“Vai tā būtu uz KEM vai EM bāzes, es patlaban nevaru pateikt, bet tas ir virziens, kurā jādodas. Arī Igaunijā ir vairākas ministrijas vienā ēkā, un savulaik, braucot pie kolēģiem, redzēju, ka, ja ir kāds risināms jautājums, tad no citas ministrijas tiek pasaukts speciālists, kas var sniegt visu atbalstu un atbildes operatīvi.
“Jaunās vienotības” kolēģi jau skaidri pauduši, ka Labklājības ministrija (LM) jāpievieno Veselības ministrijai (VM). Izmaiņām jābūt plašākām,” uzsvēra Vitenbergs.
Viņš papildināja, ka KEM ikdienas darbs atvērtā birojā pierāda, ka arī valsts pārvalde var būt dinamiska, var viegli apmainīties ar informāciju un pieņemt lēmumus.
“Kāpēc nevarētu būt viena Tautsaimniecības ministrija, kas aizņem vien trīs stāvus, trīs ministru vietā ir viens ministrs? Tas būtu mūsdienīgi un arī esošajai situācijai un rocībai atbilstoši,” sacīja Vitenbergs.