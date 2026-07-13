Ilze Indriksone un Jānis Vitenbergs
Ilze Indriksone un Jānis Vitenbergs
Foto: Reinis Inkēns/SAEIMA

Vitenbergs rosina vērienīgas pārmaiņas: viena ministrija varētu izzust pavisam 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:23, 13. jūlijs 2026
Viedokļi

Klimata un enerģētikas ministrija ilgtermiņā varētu tikt likvidēta un tās funkcijas nodotas plašākai Tautsaimniecības ministrijai, uzskata klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA). Intervijā aģentūrai LETA viņš pauda pārliecību, ka šādas pārmaiņas ir tikai laika jautājums.

Kokteilis
Ja esi dzimis kādā no šiem četriem mēnešiem, tavs sargeņģelis ir īpaši spēcīgs
Veselam
Onkologs nosauc lietas, kas var palielināt vēža risku: dažas no tām atrodamas gandrīz katrā virtuvē
Nezināms numurs zvana, tu pacel, bet tur – klusums. Tā var būt krāpnieku shēma, un kas notiks, ja atbildēsi?
Lasīt citas ziņas

Viņaprāt, būtu jādomā par Tautsaimniecības ministrijas izveidi, apvienojot tajā vairākas tagadējās institūcijas.

Ministrs sacīja, ka laikā, kad izveidoja KEM, izskanēja konkrēti uzdevumi, kādēļ tā ir vajadzīga. “Es uzskatu, ka tas galvenokārt skar atslēgšanos no Krievijas energoapgādes loka, iedzīvotāju un uzņēmēju interešu salāgošanu normatīvajā regulējumā atjaunojamo energoresursu projektu attīstīšanā, drošības risku novēršanu energoapgādē,” norādīja Vitenbergs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pirms dodies ārā, ieskaties prognozē – pirmdien vietām gaidāms negaiss
“Tas ir daudz.” Jūnijā Infektoloģijas centrā ārstēti vairāki pacienti ar smagu encefalītu
Kamēr brīdinājums vēl spēkā, Latvijas austrumos turpinās cīņa ar negaisa sekām

Viņš pauda, ka funkcijas, kuras patlaban pilda šī ministrija, arī turpmāk nekur nepazudīs, taču ilgtermiņā to apmērs var mainīties.

“Mani arī nepamet sajūta, ka fokuss no pamatlietām, kādēļ ministrija tika izveidota, kaut kur pazuda un ministrija kļuva “gaisīga” – fokusējoties uz klimata mērķiem 2050. gadā, lai gan mēs paši nevaram paredzēt, kas notiks rīt,” piebilda ministrs.

Viņš norādīja, ka savā pilnvaru laikā vēlas ministriju nolikt “uz zemes”, lai tās atbalsta programmas, kas ir ministrijas pārziņā, būtu balstītas uz sabiedrības interesēm, pašvaldību interesēm un uz drošības risinājumiem, kas skar infrastruktūru un nākamo apkures sezonu.

Tāpat viņš norādīja, ka agri vai vēlu Latvijā tiks izveidota viena liela un apvienota Tautsaimniecības ministrija, kas varētu apvienot KEM, Ekonomikas ministriju (EM), kā arī tai varētu pievienot Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

“Vai tā būtu uz KEM vai EM bāzes, es patlaban nevaru pateikt, bet tas ir virziens, kurā jādodas. Arī Igaunijā ir vairākas ministrijas vienā ēkā, un savulaik, braucot pie kolēģiem, redzēju, ka, ja ir kāds risināms jautājums, tad no citas ministrijas tiek pasaukts speciālists, kas var sniegt visu atbalstu un atbildes operatīvi.

“Jaunās vienotības” kolēģi jau skaidri pauduši, ka Labklājības ministrija (LM) jāpievieno Veselības ministrijai (VM). Izmaiņām jābūt plašākām,” uzsvēra Vitenbergs.

Viņš papildināja, ka KEM ikdienas darbs atvērtā birojā pierāda, ka arī valsts pārvalde var būt dinamiska, var viegli apmainīties ar informāciju un pieņemt lēmumus.

“Kāpēc nevarētu būt viena Tautsaimniecības ministrija, kas aizņem vien trīs stāvus, trīs ministru vietā ir viens ministrs? Tas būtu mūsdienīgi un arī esošajai situācijai un rocībai atbilstoši,” sacīja Vitenbergs.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Viens amats, dažādas ministrijas, algu atšķirība – pat trīskārša. Valsts kancelejā skaidro, kā tas iespējams
“Nākamnedēļ dodam virsū!” Kulbergs jau pirmajā darba dienā “uz pauzes” – tas, kas notiek ar ministriju epastiem, viņu nošokē
Pēc valdības maiņas publiskoti pirmie partiju reitingi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.