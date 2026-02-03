Saksofonists Artūrs Sebris izdod debijas albumu “Nora” 0
Džeza saksofonists un komponists Artūrs Sebris izdod latviešu džeza tradīciju iedvesmotu mūzikas albumu “Nora”. Īpašais notikums tiks atzīmēts ar publisku prezentācijas koncertu “16. kabinets”, kas notiks 17. februārī Jelgavas Kultūras namā.
“Nora” atklāj džeza saksofonista individuālo rokrakstu, kurā savijas personīgā pieredze, oriģinālas idejas un laikmeta ietekmes. “Debijas albums sastāv no veltījumiem cilvēkiem un laikam, kas mani veidojuši – par tēvu, par mūziķi, par to, kas esmu,” muzikāli gaidāmo apraksta autors. Koncerta nosaukums “16. kabinets” veltīts Artūra Sebra darba telpai, kurā tapušās muzikālās piezīmes vairāku gadu garumā ir rezultējušās ilgi lolotā mūzikas albumā.
Tā ierakstā piedalījās arī pianists Artjoms Sarvi, vibrafonists Miķelis Dzenuška, kontrabasists Pēteris Liepiņš un bundzinieks Pauls Ķierpe. Skaņas apstrādi veicis Pauls Dāvis Megi, producēšanas procesā iesaistījās Artūrs Sebris un Raitis Aukšmuksts. Albuma vizuālo identitāti izstrādājis Krists Saržants, par foto un video materiāliem parūpējoties Ērikam Radželim. Projekts tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Ieraksts tapis studijā un kultūrtelpā “Auss”.
Albuma prezentācijas koncerts notiks 17. februārī Jelgavas Kultūras nama lielajā zālē. Tajā izskanēs klausītāju jau iepazītais skaņdarbs “Tevi ieaijāt”, kas tapis sadarbībā ar džeza dziedātāju Santu Šilleri, kā arī vēl līdz šim nedzirdētas melodijas no komponista 2026. gadā gaidāmā albuma. Biļetes pieejamas “Biļešu Paradīze” kasēs un tiešsaistē.
Artūrs Sebris ir latviešu saksofonists, aranžētājs un pedagogs. Ar izcilību absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru džeza mūzikas katedrā. Spēlējis ar Jelgavas Big Band, Šauļu Big Band, M/A “Vintāža”, Latvian Blues Band, ansambli “Fried Bananas”, kā arī citiem Latvijas džeza un populārās mūzikas kolektīviem. 2019. gadā ieguvis balvu kā labākais pūšaminstrumentu solists starptautiskajā bigbendu festivālā Amsterdamā, bet 2022. gadā saņēmis Nika Gothama vārdā nosaukto mūzikas balvu par spilgtu radošo darbību. Viņš aktīvi darbojas arī kā mūzikas vēsturnieks un Latvijas Radio 3 “Klasika” raidījuma “Džeza impresijas” līdzautors.