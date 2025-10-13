VIDEO. “Iekšā ātri!” Salaspilī vētra pārsteidz jaunos futbolistus, vējš aizrauj vārtus pāri stadionam 6

9:49, 13. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Vakar Salaspilī negaidīts vēja brāziens izjaucis jauno futbolistu turnīru.

Video, kas publicēts platformā “TikTok”, redzams brīdis, kad bērni atradās futbola laukumā, pēkšņi sāk pūst spēcīgs vējš, kas aizrauj vairākus futbola vārtus pāri stadionam.

Kadrā dzirdami bērnu un vecāku satrauktie saucieni, un jaunie sportisti metās bēgt uz iekštelpām. Fonā atskan kādas mammas balss: “Iekšā, iekšā ātri!”, kas spilgti parāda situācijas negaidīto pavērsienu.

Komentāru sadaļā skatītāji dalījušies viedokļos. Kāda sieviete raksta: “Kas tie par treneriem, ka tādā laikā liek spēlēt futbolu!” Viņai atbild citi: “Visu cauru gadu notiek treniņi, ja pat ārā snieg. Dzīvoju pretī futbola laukumam.” Kāds cits piebilst: “Divas minūtes pirms tam bija saule un divas minūtes pēc šī video – atkal saule.”

Daļa skatītāju piegājuši notikumam ar humoru, jokojot: “Kāds rezultāts? – 1:0 vējš.” un “Tiem, kas spēlē pret vēju, nekādu izredžu!” Citi atzīmē, ka laika apstākļi tobrīd mainījušies gandrīz ik pēc 15 minūtēm.

