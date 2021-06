Foto: ekrānuzņēmums/Sadales tīkls/Facebook

Satraucoši un skarbi notikumi baltā stārķa ligzdā: no ligzdas izmesti trīs mazuļi







Vakar Fāzes un Volta ligzdā bija vērojami satraucoši un skarbi notikumi – no putnu mājvietas, kurā tika aprūpēti pieci aptuveni divas nedēļas veci stārķēni, tika izmesti trīs mazuļi, par to uzņēmuma “Facebook” kontā pavēstīja AS “Sadales tīkls” pārstāvji.

Latvijas Universitāte Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas vadošā pētniece Dr.biol. Māra Janaus skaidroja, ka dzīvnieku pasaulē šī ir ierasta notikumu attīstība.

“Šī, protams, ir nejauka, taču dzīvnieku pasaulē ierasta notikumu attīstība. Tā kā putni nav iezīmēti (gredzenoti), to nevar droši apgalvot, bet, visticamāk, stārķis, kas izmeta mazuļus, nebija ne Fāze, ne Volts.”

Viņa arī pieļāva iespēju, ka tā varētu būt bijusi svešā mātīte, kas jau aprīlī no ligzdas izmeta pirmo tās saimnieka olu.

“Pastāv arī iespējamība, ka tā ir tā pati svešā mātīte, kas aprīlī no ligzdas izmeta pirmo ligzdas saimnieku olu. Varu iedomāties, ka te turpinājusies konkurences cīņa ar domu “ja nav man, tad nebūs arī tev”. Jā, īstas, “cilvēciskas” kaislības sastopamas arī dzīvnieku vidū,” norāda Māra Janaus.

Runājot par turpmākajiem notikumiem Fāzes un Volta ligzdā, ornitoloģe skaidro, ka diviem palikušajiem putnēniem notikušais varētu nākt par labu tādā ziņā, ka tiem būs labāki barošanās apstākļi.

Sekot līdzi stārķu ģimenes dzīvei tiešraidē un iepazīt putnus vari šeit: