Nesen ugunsgrēks, bet šodien – gāzes noplūde: nedienas kādā bērnudārzā Rīgā 0

LETA
14:13, 10. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Gāzes noplūdes dēļ šodien Rīgā evakuēti bērni no bērnudārza “Madariņa”, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.

Kā skaidroja pašvaldībā, bērnudārzā “Madariņa”, Dagmāras ielā, pirms nedēļas pagrabstāvā bija izcēlies ugunsgrēks apkures telpā – bija aizdegusies apkures katla elektronika.

Uzņēmums “Gaso” vakar pabeidza apkures sistēmas remontdarbus un atsāka apkuri, tomēr šodien tika konstatēta gāzes noplūde pagrabstāvā – gāzes padeve nekavējoties tika pārtraukta, bērni un personāls profilaktiski evakuēti un apdraudējums novērsts.

Notikuma vietā strādā “Gaso” un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji.

Sākotnējā informācija liecina, ka noplūde radusies nekvalitatīvi pievilkta gāzes skaitītāja dēļ, atzīmē pašvaldība.

Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, gandrīz visus bērnus vecāki jau paņēmuši uz mājām, bet pašlaik arī atļauts atgriezties bērnudārza telpās.

