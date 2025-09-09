“S*ds, kas uzmest jaunajai domei!” Deputāti nikni par siltuma tarifiem un slēpto greznību “Rīgas siltumā” 0
Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti otrdien asi kritizēja AS “Rīgas siltums” vadību par siltumenerģijas tarifu paaugstināšanu.
Kritiku izteica ne tikai opozīcijas deputāti, bet arī pie varas esošās koalīcijas politiķi.
Mājokļu un vides komitejas vadītāja Elīna Treija (NA) uzņēmuma vadības rīcību, laikus nerisinot situāciju, bet par tarifu paaugstināšanu paziņojot pēc vēlēšanām, nosauca par “sūdu”, kas ticis uzmests jaunajai domei.
Jaunievēlētie deputāti tikuši nostādīti fakta priekšā un tagad spiesti iedzīvotājiem taisnoties par notikušo, uzskata Treija.
Viņa arī aicināja vērtēt, vai “Latvenergo” elektrības ražošanas procesā saražotais siltums, kas tiek izlaists gaisā, nav uzskatāms kā piesārņojums, kuram vajadzētu piemērot nodevu, lai uzņēmumam būtu stimuls nelaist gaisā siltumu, neizšķērdēt resursus, nepiesārņot dabu, bet saražoto siltumu nodot centrālajai siltumapgādei.
Deputāte pauda cerību, ka joprojām ir iespēja atrast risinājumus tarifu samazinājumam nākotnē.
Komitejas vadītāja aicināja kapitāla daļu turētāju, pašvaldības izpilddirektoru, turēt roku uz pulsa, lai no uzņēmumam pieprasītu pildīt regulatora izvirzīto pienākumu četru mēnešu laikā pārskatīt iespējas samazināt tarifus, jo tam būšot pamats.
Savukārt opozīcijas deputāts Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ) paziņoja, ka uzņēmuma valdes locekļi deputātiem melo vai vismaz maldina.
Viņš jau iepriekš esot vērsies uzņēmumā, prasot informāciju par to, kādas un cik lielas administratīvo izdevumu pozīcijas ir iekļautas siltuma tarifos. Šo informāciju uzņēmums neatklājot.
Taču caur Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK) esot saņemta atbilde, ka sākotnējā tarifa projektā tikusi iekļauta ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana, kafijas aparātu noma, darbinieku veselības apdrošināšana, sporta spēļu organizēšana un citi izdevumi.
Otrdien komitejas sēdē “Rīgas siltuma” valdes locekle Vineta Kutkēviča, kura atbild par uzņēmuma finanšu un risku pārvaldību, atzina, ka tarifā iekļauta pozīcija par darbinieku veselības apdrošināšanu, bet noliedza, ka pārējās minētās pozīcija būtu tajā iekļautas.
Stepaņenko demonstrēja no SPRK saņemto atbildi, ka sākotnējā tarifa projektā šādas pozīcijas esot, un pauda aizdomas, ka valdes locekle melo.
Kutkēviča arī uzsvēra, ka veselības apdrošināšana veido ļoti nelielu daļu izmaksu un nerada būtisku ietekmi uz tarifu.
Savukārt Rīgas domes deputāts Vladislavs Bartaševičs (LPV) aicināja maksimāli skaidri paskaidrot cilvēkiem, kādi ir galvenie iemesli, kādēļ siltums kļūs dārgāks.
No kopējā 11,9% tarifa kāpuma lielu daļu veido neparedzētu ieņēmumu komponente. Viņš aicināja skaidrot, kas veido šo komponenti.
Uzņēmuma pārstāvji informēja, ka tā ir starpība starp cenu, par kuru siltumenerģija iepirkta un noteikto tarifu, kas vairs neatbilda realitātei.
Bartaševičs precizējot jautāja, vai tādējādi tiek segti zaudējumi, kas izveidojās iepriekšējā periodā.
Viņš saņēma atbildi, ka tos nevarot saukt par zaudējumiem. Tarifu metodika ļaujot uzkrāt izmaksas, kuras pēc tam var atgūt. Tādējādi faktiski tika apstiprināts Bartaševiča paustais, ka nākamajā apkures sezonā klienti kompensēs tos mīnusus, kas radušies iepriekšējā apkures sezonā. Deputāts aicināja detalizēti to paskaidrot iedzīvotājiem.
Bartaševičs aicināja pārdēvēt “Rīgas siltumu” par “Latvenergo siltumu” vai “Ekonomikas ministrijas siltumu”, jo pašlaik pašvaldībai neesot iespējas ietekmēt siltuma tarifus.
Viņa ieskatā, problēma rodas situācijā, ka ir izveidojies interešu konflikts – AS “Rīgas siltums” akcionāri ir arī Ekonomikas ministrija un “Latvenergo”.
Pēc viņa teiktā, “Latvenergo” ir viena no tā saucamajām “govīm”, kas ienes naudu valsts budžetā, un tādēļ Rīga būs atkarīga no “Latvenergo”.
Bartaševičs uzsvēra, ka šogad “Rīgas siltumam” ir tarifa palielinājums, arī nākamajā sezonā būs palielinājums un tā tas turpināsies tik ilgi, līdz problēma ar interešu konfliktu netiks atrisināta. “Ko mums “Latvenergo” un Ekonomikas ministrija liks bļodā, to mēs ēdīsim,” teica Bartaševičs.
Kā ziņots, jau iepriekš “Rīgas siltuma” plāni rudenī celt siltuma tarifus galvaspilsētā tika kritizēti.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% – līdz 90,15 eiro par megavatstundu (MWh). Taču pēc tarifa pārvērtēšanas “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs no šā gada 1.oktobra pieaugs par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par MWh.
Šobrīd “Rīgas siltuma” siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 3,6 eiro apmērā par MWh ir 74,17 eiro par MWh.
“Rīgas siltuma” koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.
“Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij, 2% – SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, bet “Latvenergo” pieder 0,005% akciju.