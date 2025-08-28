Rudens jau tepat aiz stūra! Tuvojas brīdis, kad pieaugs maksa par siltumenerģiju Rīgā 0
AS “Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifs no šā gada 1.oktobra pieaugs par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par megavatstundu (MWh), liecina Ekonomikas ministrijas (EM) publiskotā informācija.
Ministrijā arī norāda, ka savukārt “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs bez korekcijas no šā gada 1.oktobra pieaugs par 4,1%, sasniedzot 80,96 eiro par MWh. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi minēto “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifu.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais “Rīgas siltuma” siltumenerģijas tarifs, pēc kompānijā vēstītā, ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% – līdz 90,15 eiro par MWh. Šobrīd “Rīgas siltuma” siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 3,6 eiro apmērā par MWh ir 74,17 eiro par MWh.
Ministrijā skaidro, ka mazāku tarifa kāpumu par sākotnēji plānoto sekmēja ārpustirgus iepirktā siltumenerģija par cenu, kas ir zemāka, nekā apstiprinātais siltumenerģijas ražošanas tarifs, kā arī veiktā siltumenerģijas tirgus optimizācija, pilnībā pārejot uz ikdienas tirgu, kas nodrošinās zemāku biokurināmā siltumavotos ražotā siltuma iepirkuma cenu un maksimizēs atlikumsiltuma izmantošanu.
SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola aģentūrai LETA norādīja, ka, apstiprinot jauno tarifu, SPRK rūpīgi izvērtēja “Rīgas siltuma” iesniegtos aprēķinus un to pamatotību. Sākotnēji 2025./2026.gada apkures sezonai piedāvātais tarifs bija 90,15 eiro par MWh, taču komersantam izdevās to būtiski samazināt, mazinot ietekmi uz gala lietotāju rēķiniem.
Samazinājumu noteica zemāka plānotā šķeldas cena atbilstoši biržas dinamikai un zemāka iepirktās siltumenerģijas cena – tika noslēgta vienošanās ar AS “Latvenergo” par izdevīgākiem piegādes nosacījumiem, pārskatīta sadarbība ar citiem ražotājiem un ieviesti cenu griesti.
Papildus īstenota jauna siltumenerģijas iepirkuma procedūra 2025./2026.gada sezonai, nosakot fiksētu cenu TEC-2 un neatkarīgo ražotāju noteiktajam apjomam, akcentēja Ozola.
Vienlaikus SPRK norāda, ka, ņemot vērā iespējamo izmaksu izmaiņu ietekmi nākotnē, SPRK arī piešķīrusi “Rīgas siltumam” atļauju pašam noteikt tarifus atbilstoši SPRK metodikai. Atļaujā paredzēti skaidri nosacījumi, tostarp tarifa pārskatīšana ik pēc četriem mēnešiem, ja kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu ietekme uz siltumenerģijas gala tarifu pārsniedz vienu eiro par MWh, kā arī pienākums noteikt jaunus tarifus, ja iepriekšējā gadā gūti neparedzētie ieņēmumi.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norāda, ka fakts, ka ir panākts mazāks siltumenerģijas tarifa kāpums, nekā sākotnēji plānots, apliecina, ka, visām pusēm iesaistoties, risinājumu var atrast.
EM ir akcionārs ne tikai “Rīgas siltumam”, bet arī AS “Latvenergo”, kas ir viens no neatkarīgajiem siltumenerģijas piegādātājiem. “Līdz ar to, regulāri sēžoties pie viena galda un kopīgi meklējot iespējas samazināt tarifa pieaugumu, tās ir rastas,” norāda Valainis.
Jau ziņots, ka “Rīgas siltuma” koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.
“Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij, 2% – SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, bet “Latvenergo” pieder 0,005% akciju.