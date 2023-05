“Šeit ir apglabāta valsts un cilvēki”: Maskavā drosmīgie pie vairākām valsts iestādēm nolikuši sēru vainagus

Aktīvisti Maskavā nolikuši sēru vainagus pie Valsts domes, Ģenerālprokuratūras un Izmeklēšanas komitejas ēkām, kā arī pie prezidenta biroja un cilvēktiesību komisāra biroja, vēsta “Nexta”.

Uz vainagu lentēm bija rakstīts: “Šeit ir apglabāta tautas brīvība”, “Šeit ir apglabāts likums”, “Šeit ir apglabāta patiesība” un “Šeit ir apglabātas cilvēktiesības”.

Pie prezidenta biroja novietotais vainags vēstīja: “Šeit ir apglabāta valsts un cilvēki”. Policija aizturēja divas sievietes, kuras nolika vainagu pie Ģenerālprokuratūras ēkas un sagatavoja protokolus par publiska pasākuma rīkošanas noteikumu pārkāpšanu, taču neilgi pēc tam tika atbrīvotas.

Ziņojumā likumsargi norādīja, ka sievietes kā saukli izkliedza frāzi “šeit likums ir aprakts”.

Activists in Moscow laid mourning wreaths to the buildings of the State Duma, the Prosecutor General’s Office and the Investigative Committee, as well as to the Presidential Office and the office of the Human Rights Commissioner.

The wreaths’ ribbons read: “Here is where the… pic.twitter.com/fU2DLuRKS7

