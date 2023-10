Foto: PN/ SCANPIX/ LETA

Autore: psiholoģe Saule Smadjarova

Kad runa ir par mīlestību un seksu, vīrieši un sievietes uzvedas pavisam dažādi. Lai gan par šo tēmu daudz rakstīts un runāts, jautājums “vai sekss ir attiecību turpinājums vai sākums?” joprojām ir nozīmīgs un bieži kļūst par klupšanas akmeni attiecībās.

Mūsdienās piedāvāt sievietei seksu otrajā vai trešajā randiņā tiek uzskatīta par diezgan normālu parādību.

Ja sieviete atsakās, viņa tiek uzskatīta par “vecmodīgu”. Turklāt vīrieši patiešām nesaprot, kāpēc sievietes tā rīkojas, viņiem šķiet, ka tādā veidā sieviete vienkārši grib “uzsist savu cenu”. Viņiem rodas jautājums: “Nu kas tur tāds, tas taču ir dabiski?”

Tā vietā, lai noskaidrotu, kāpēc tā notiek un kā to var ietekmēt, vīrieši vaino sievietes: “Viņas pašas nezina, ko vēlas no attiecībām…” Savukārt sievietes vaino vīriešus: “Viņiem visiem vajag tikai vienu…”

Lai būtu uzskatāmāk un skaidrāk un lai saprastu pretrunu dziļumu, kas rodas starp vīriešiem un sievietēm, apskatīšu šo jautājumu caur četru harmonijas līmeņu prizmu.

Attiecībās ir četri harmonijas, saskaņas līmeņi – fiziskais, emocionālais, intelektuālais un garīgais.

Vīrietis uzsāk attiecības ar sievieti no fiziskā līmeņa, tas ir, vispirms viņš novērtē sievietes ārieni. Nav teikts, ka viņš sievieti obligāti salīdzina ar žurnālu modelēm. Skaistuma principi katram vīrietim ir atšķirīgi.

Ja sieviete vīrietim ir pievilcīga, viņš sāk izjust pret viņu fizisku tieksmi, fizisku interesi. Tādēļ izteiciens “vīrietis mīl ar acīm” ļoti precīzi atspoguļo pirmo attiecību līmeni. Tāpēc, piedāvājot seksu, viņš it kā saka: “Tu man patīc!” Pilnībā aizmirstot, ka sieviete to uztver ļoti atšķirīgi. Par to mazliet vēlāk.

Ja vīrietis un sieviete nesteidzina notikumus, fiziskā tieksme var pārveidoties, sublimēties līdz emocionālās intereses līmenim.

Tas nozīmē, ka vīrieti sāk interesēt sievietes pārdzīvojumi, emocijas. Tas izraisa ne tikai dzimumtieksmi, bet arī dziļas jūtas. Tas ir emocionālais līmenis.

Trešais līmenis ir intelektuālā saskaņa. Vīrieti šajā līmenī sāk interesēt sievietes pasaule. Tā viņam šķiet citāda. Šajā pasaulē ir droši, tā ir dziļāka par vīriešu pasauli. Vīrietis ir gatavs izzināt šo pasauli, tā kļūst viņam pievilcīga.

Un visbeidzot, ceturtais ir garīgais līmenis. Garīgai saskaņai piemīt kāda īpatnība. Mēs to nekontrolējam, tā nerodas pēc mūsu vēlēšanās. Tā izriet no principa “laulības tiek slēgtas debesīs.” Taču garīgā harmonija nekad neradīsies, ja nebūsi pacenties atrast cilvēku, ar kuru ir intelektuāla, emocionāla un fiziska saskaņa.

Sieviešu psihes īpatnība ir tāda, ka attiecības vispirms rodas intereses līmenī, proti, intelektuālā līmenī. Tāpēc sievietes bieži saka: “Kāds interesants vīrietis!” Jūs reti dzirdēsiet no sievietes: “Ak, kāda interesanta sieviete!” Skaista sieviete, simpātiska sieviete, pievilcīga sieviete, bet ne interesanta sieviete.

Kad vīrietis dzird, ka sieviete par kādu saka “interesants vīrietis”, viņš iedomājas, ka sieviete interesē viņa izskats. Faktiski pirmajā piesaistes līmenī sievietei patīk šī cilvēka raksturs, viņa prāts, mērķi, viņa runāšanas veids. Tāpēc bieži vien gadās, ka meitenes iemīlas skolotājā vai universitātes pasniedzējā.

Kāpēc? Tāpēc, ka tie ir dažādi iemīlēšanās līmeņi. Vīriešiem, protams, pirmā iemīlēšanās pakāpe notiek fiziskajā līmenī, sievietes vispirms iemīlas rakstura īpašības un vēl vairāk – savā fantāzijā par šo cilvēku. Jo intelektuālā mīlestība nozīmē prāta spēku. Sievietes prāts izpaužas faktā, ka viņa prot radīt savu īpašo pasauli. Šī prasme ir ļoti saistīta ar iztēli.

Sieviete skatās uz vīrieti caur savas iztēles prizmu.

Nākamais līmenis. Ja nedaudz pievilkt grožus un neļaut sievietei iemīlēties tajā, ko viņa pati izdomājusi par vīrieti, tad viņa var sajust emocionālo piesaisti, tieksmi. Šajā posmā var izveidoties dziļas, tīras, labas attiecības.

Kas var kavēt pāreju uz citu attiecību līmeni? Tas, ka vīrietis atrodas fiziskā līmenī, un sieviete intelektuālā līmenī.

No vienas puses, sievietei nepatīk tas, ka vīrietis tik ļoti steidzas ar seksu un viņa domā, ka viņš, visticamāk, ir tāds pats kā visi. No otras puses, savas dabas dēļ viņa domā, ka, ja jau viņa patīk fiziski, tad, domājams, intelektuāli un emocionāli iepatikusies jau sen.

Vīrieši iekrīt tādā pašā veidā. Ja vīrietis redz, ka sievietei ir intelektuāla interese par viņu, viņa uzdod daudzus jautājumus, apspriež dažādas tēmas, interesējas par viņa viedokli, tad viņš sāk domāt: “Oho. Viņa, droši vien vēlas ar mani tuvību. Jau sen vēlas. Tas viss ir iegansts, lai ātrāk tiktu pie tuvības ar mani!” Tā viņš domā tāpēc, ka pašam intelektuālā interese rodas tikai pēc tam, kad viņš sajutis fizisko tieksmi, sajutis, ka sieviete nav viņam vienaldzīga.

Ja sieviete attiecību sākumā izrāda siltu, laipnu attieksmi pret vīrieti, lai iekarotu uzticību, kā tas parasti pieņemts sieviešu attiecībās, tad vīrietis to uztver kā signālu “Ir pēdējais laiks!”.

Tādā pašā veidā sieviete domā: “Ja viņš grib mani, tad droši vien esmu viņam interesanta, viņš grib mani precēt, jo saprot manu pasauli. Manu brīnišķīgo pasauli.”

Mēs maldinām sevi viena iemesla dēļ – domājam, ka, ja mēs esam tā iekārtoti, tad blakus esošais cilvēks ir tāds pats. Bet mēs esam atšķirīgi. Tā ir būtība.

Tāpēc attiecībās viens no svarīgākajiem faktoriem ir laiks. Ja vīrietis un sieviete vēlas veidot ilgtermiņa attiecības, sievietei ir vajadzīgs laiks, lai neļautu uzvarēt savām fantāzijām par vīrieti un harmoniski izietu visus līmeņus, kuros sekss tiek uztverts kā brīnišķīgs attiecību elements. Bet vīrietim tāpēc, lai ļautu viņa seksuālajai enerģijai sublimēties un ielaist savā dzīvē dziļākas attiecības.

