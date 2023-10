Foto – Shutterstock

Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Rīta sekss uzmundrinās, dos enerģiju un palīdzēs sākt dienu uz priecīgas nots.

Mundrums un enerģija nav vienīgie argumenti par labu rīta seksam. Lūk, vēl pieci iemesli, kāpēc jums vajadzētu “darīt TO” pirms pirmās kafijas tases:

1. Pēc izgulēšanās jums ir vairāk spēka

Diez vai ir vērts gaidīt satriecošu orgasmu, kad esat noguruši un saspringti – tas zināms ikvienam, kurš pēc saspringtas darbadienas nodarbojies ar seksu pirms gulētiešanas. “Pilnvērtīgs uzbudinājums iespējams tikai tad, ja esat atslābinājušies un galva nav aizņemta ar domām,” saka Megana Fleminga, seksoloģe un psihoterapeite no Ņujorkas.

Satraucošas domas par rītdien gaidāmo sanāksmi vai par traģēdijām no vakara ziņu izlaiduma nemaz nepalīdz. Kad vēl mēs esam tik atpūtušies un bez stresa kā pēc astoņām stundām pilnvērtīga miega? Turklāt no rīta jūs un partneris guļat blakus siltumā un komfortā, būtu grēks to neizmantot!

2. No rīta partnera hormonu līmenis ir augstāks

Partneris otrdienas rītā var labāk parādīt sevi gultā, nekā sestdienas vakarā. Fakts – vīriešu organisms no rīta izstrādā vairāk testosterona un visbiežāk šajā laikā viņu seksuālā vēlme sasniedz maksimumu.

“Rīta sekss sniedz viņam iespēju izmantot šo fizioloģisko priekšrocību, un droši vien viņš pievērsīs lielāku uzmanību arī tavai baudai,” saka Fleminga.

3. Tas palīdzēs pamodināt smadzenes

Lielākā daļa no mums pamostoties ne vienmēr uzreiz pilnībā “pieslēdzas” – lai pārietu no pusmiega līdz pilnīgi možam stāvoklim, parasti paiet vismaz dažas minūtes. Šis starpposms ir piemērots intīmai baudai.

“Pēc pamošanās mēs kādu laiku esam “krēslas” stāvoklī starp miegu un nomodu, kad smadzenes vēl pilnībā nedarbojas. Šis periods, kad mūsu galva vēl nav aizņemta ar rūpēm par simtiem gaidāmo darbu, ļoti noskaņo uz intimitāti, “saka Fleminga.

Tāpēc nav vērts pamostoties nekavējoties pārbaudīt tālrunī darba e-pastu. Labāk atvēlēt dažas minūtes partnerim, kamēr jūs vēl neesat iegrimuši ikdienas pienākumos.

4. Jūs uzsāksiet dienu priecīgi

“Lai kādā dienas daļā jūs baudītu mīlas priekus, orgasms organismā veicina tādu ķīmisko vielu veidošanos, kuras uzlabo garastāvokli un rada patīkamas sajūtas – piemēram, oksitocīnu, ko dažreiz sauc par mīlas vai apskāvienu hormonu”, skaidro Fleminga.

Protams, “prieka hormonu” rašanās vienmēr vērtējama atzinīgi, taču īpaši labu efektu tas sniedz no rīta – uzlabo noskaņojumu un piedod pozitīvu toni visai dienai.

5. Jūs dažādosiet savu intīmo dzīvi

Dziļi iesakņojies uzskats, ka sekss ir “nakts” nodarbe. Patiesībā nakts bieži vien ir vismazāk piemērotais laiks seksam, jo īpaši, ja partneri pieraduši iet gulēt dažādos laikos vai pa dienu ir tik noguruši, ka, tiekot līdz gultai, spēj domāt tikai par miegu.

Rīta sekss ļauj pievienot ko jaunu ierastajam intīmās dzīves ritmam un piedzīvot jaunas sajūtas. “Tuvība no rīta sniedz daudz iespēju mainīt noteikto lietu kārtību. Jebkuru iespēju izmēģināt kaut ko jaunu vai kaut ko mainīt parastā seksuālā scenārijā var tikai apsveikt,” saka Megana Fleminga.

Četri iemesli, kāpēc nenodarboties ar rīta seksu

Seksologiem viss ir vienkārši, bet tikpat labi var nosaukt vismaz četrus iemeslus, kāpēc no rīta nu nemaz negribas nodarboties ar seksu. Aplūkosim autores izveidotās diskusijas kopsavilkumu.

1. No rīta svarīgākais ir “vēl tikai piecas minūtītes” pagulēt, nevis tērēt seksam tik dārgo laiku pirms neizbēgamā celšanās brīža. Dažas diskusijas dalībnieces ieteica atrisināt problēmu vienkārši – lai tas otrs, kuram vajag seksu, klusiņām pozā no aizmugures padarbojas, tu turpini gulēt.

2. No rīta pirmais pamostas nevis ķermenis, bet prāts un uzreiz sāk pārcilāt dienā darāmo, problēmas darbā, kur un cikos bērni jāaizved, kas jānopērk, kas vēl jāpaspēj – nu kāds tur sekss.

3. No rīta nejūtos pietiekami seksīga. Gribu uz tualeti, iztīrīt zobus, varbūt pat ieiet dušā, nevis pagriezties pret partneri un ar tik nesvaigu elpu ļauties skūpstiem.

4. No rīta ir pārāk daudz gaismas. Jā, pat laulātās ar stāžu kautrējas no sava ķermeņa un laikam TO dara tikai tumsā un zem segas.

Avots: psychologies.ru