Pusdienās ēdi ķiplokus, bet tūlīt jāskrien uz tikšanos? 6 pārtikas produkti, kas ātri palīdzēs atsvaidzināt mutes aromātu 0
Mutes aromāts pēc ķiploku, sīpolu vai zivs ēšanas nereti var radīt neērtības, it īpaši, ja drīz pēc tam jādodas uz svarīgu tikšanos. Smarža no mutē palikušajiem ķiploku savienojumiem dažkārt ir tik spēcīga, ka to ir grūti noslēpt pat ar košļājamo gumiju vai mutes skalojamo līdzekli. Un, ja nav arī laika vai iespējas uzreiz izmazgāt zobus, situācija var kļūt vēl sarežģītāka.
Par laimi, daba piedāvā vairākus vienkāršus un efektīvus risinājumus, kas palīdzēs atsvaidzināt elpu un pat samazināt baktērijas, kuras izraisa nepatīkamo aromātu. Turklāt šie pārtikas produkti ir viegli pieejami, veselīgi un tos var izmantot jebkurā situācijā.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.