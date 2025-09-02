#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
20:41, 2. septembris 2025
Veselam Uzturs

Nav nekas neparasts, ka pēc nogurdinošas darba dienas atgriežaties mājās un vēlētas tikai vienu – iekrist gultā. Taču zinātnieki izceļ vairākas iecienītas pārtikas produktu grupas, kas varētu būt pie vainas pastiprinātam nogurumam.

Saskaņā ar ziņu Daily Mail publikāciju un amerikāņu pētnieku teikto, produkti, kuros ir augstāks tiramīna līmenis, var palielināt nogurumu un veicināt miegainību.

Pētnieki vērš uzmanību, ka augsts tiramīna saturs ir tādos pārtikas produktos kā nogatavināti sieri (čedara, fetas, parmezāna un brī), kūpināta un pārstrādāta gaļa (salami, desas, bekons, pepperoni un mortadella) un žāvēti vai pārgatavojušies augļi (piemēram, banāni un avokado).

Eksperti šos atklājumus nosauca par nozīmīgiem un norādīja, ka nogurumu varētu mazināt ar vienkāršām izmaiņām uzturā. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā “Lancet eBioMedicine”.

Nākamais solis, pēc ekspertu domām, būtu klīniskie pētījumi, kas varētu parādīt, vai ar uzturu uzņemti omega-3 un omega-6 taukskābju avoti varētu samazināt nogurumu.

Jūnijā publicēts cits pētījums, kurā atklāts, ka paaugstināts nogurums, miegainība varētu signalizēt par priekšlaicīgas nāves risku.

