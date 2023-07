“Shusha Global Media Forum” centrā – digitālo mediju ainavas pārveidošana un mākslīgā intelekta ietekme uz žurnālistiku Ieteikt







“Shusha Global Media Forum” ietvaros tika apspriesti vairāki būtiski jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot digitālo mediju ainavas pārveidošanai un mākslīgā intelekta dziļajai ietekmei uz žurnālistiku un plašāku mediju sfēru. Azerbaidžānas Mediju attīstības aģentūras izpilddirektors Ahmads Ismailovs, runājot ar žurnālistiem, uzsvēra šīs galvenās tēmas, ziņo “Trend”.

“Foruma laikā dalībnieki iesaistījās padziļinātās diskusijās par atšķirībām starp drukātajiem medijiem, tradicionālajiem medijiem un jaunajiem medijiem. Turklāt viņi pētīja tradicionālo mediju lomu mūsdienu pasaulē, ko raksturo jauno mediju dominēšana, un pārrunāja ar medijiem saistīto darbību turpmākos virzienus.

Nozīmīgs notikums forumā bija Azerbaidžānas Republikas prezidenta Ilhama Alijeva dalība foruma atklāšanas dienā. Viņa klātbūtne un runa bija ļoti svarīga apmeklētājiem, kuru vidū bija vairāk nekā 60 vietējo žurnālistu un mediju vadītāju. Prezidents Ilhams Alijevs uzstājās forumā, izklāstot iecerētās reformas Azerbaidžānas mediju sektorā,” viņš teica.

Viņš norādīja, ka “Shusha Global Media Forum” izraisīja visu dalībnieku interesi. Gandrīz trīs stundu laikā notika saprātīgu diskusiju un jautājumu apmaiņa, un forums izrādījās noderīgs, veicinot dziļāku izpratni par mūsdienu plašsaziņas līdzekļu attīstību.

Ahmads Ismailovs uzsvēra, ka “Shusha Global Media Forum” galvenais mērķis ir veicināt precīzāku uzraudzību, rūpīgākas diskusijas un auglīgu viedokļu apmaiņu par mūsdienu mediju procesiem. Viņš arī uzsvēra, ka foruma mērķis ir integrēt un pielietot Azerbaidžānas medijpratības un sabiedrības sasniegumus globālajā mediju vidē, tādējādi veicinot lielāku kohēziju šajā jomā.

“Mediji bija mūsu pirmais instruments, lai nodotu pasaules sabiedrībai problēmu, ar kuru mēs saskaramies ne tikai no starptautisko tiesību, bet arī no starptautisko tiesību viedokļa. Tāpēc arī iepriekšējos gados, t.i., okupācijas periodā, to vienmēr pieminēju, tiekoties ar mediju pārstāvjiem. Es minēju, ka mums vajadzētu sasniegt lielākas starptautiskās auditorijas,” viņš uzsvēra.

“Šodien dzirdama Azerbaidžānas balss, Azerbaidžānas tautas un valsts likumīgā balss, un mūsu mediji ir galvenais instruments tam. Tāpēc solidaritāte un vienotība sabiedrībā mums sniedz šo priekšrocību,” viņš turpināja.

Viņš uzsvēra arī mediju nozīmi kaimiņvalstu attiecību stiprināšanā. Tāpāt Azerbaidžānas prezidents norādīja, ka uzzina daudzas svarīgas lietas no sociālajiem medijiem par to, kas notiek valstī: “Jūs man palīdzat manā ikdienas darbā. Tādās valstīs kā Azerbaidžāna jāstrādā 24 stundas diennaktī un jābūt gatavam jebkāda veida ziņām, labām vai sliktām. Var palaist garām sabiedrības pulsa sajūtu. Tas ir ļoti svarīgi, lai es sajustu šo pulsu. Es mīlu savu valsti kā jebkurš cits cilvēks, un esmu aizkaitināts, kad redzu netaisnību, birokrātiju, nesaimnieciskumu vai ko vēl ļaunāku. Tāpēc domāju, ka savā turpmākajā darbībā noteikti izmantošu sociālos medijus. Neesmu tik aktīvs, kā gribētos, bet attiecībā uz jautājumiem, kas rada bažas Azerbaidžānas sabiedrībā, esmu ļoti sasniedzams. Un arī es domāju, ka šādas tikšanās ir ļoti svarīgas.”

Mazliet novirzoties no mediju tēmas un atbildot uz jautājumu, kāds ir prezidenta redzējums par Šušu pēc 10 gadiem, Ilhams Alijevs sacīja: “Šušas rekonstrukcija ir sākusies. Ģenerālplāns ir apstiprināts pirms kāda laika, un tagad ir uzsākta pirmo mājokļu projektu būvniecība. Tie atrodas dažādās pilsētas daļās. Šie projekti ļaus iedzīvotājiem atgriezties savās mājās. Tajā pašā laikā, kā jau teicu, Šuša ar prezidenta dekrētu tika oficiāli pasludināta par Azerbaidžānas kultūras galvaspilsētu. Un mēs sagaidām, ka uz šo unikālo vietu ieradīsies lieli pūļi no visas pasaules. Jo tās vēsture, kultūra, arhitektūra un klimats mūsu valstij patiešām ir liela vērtība. Protams, pilsēta, kas atrodas uz klints, un to ieskauj senais pilsētas mūris, patiešām ir Kaukāza pērle – kā mēs to saucam par Karabahas vainagu.

Rūpējamies arī par Šušas infrastruktūru. Kad armēņi bēga no šejienes, viņi sabojāja ūdens sadales sistēmu. Tātad mums tas bija jāveido no nulles. Un kopumā, izstrādājot ģenerālplānu, ir ņemta vērā visa Šušas infrastruktūra, ieskaitot jaunos ceļus. Te viss tiek darīts, pamatojoties uz ģenerālplānu. Un tas ļaus pilsētai izskatīties vēl labāk nekā jebkad agrāk. Tātad tas būs ļoti ērti un moderni, vienlaikus saglabājot autentisko izskatu. Jo gandrīz visas vēsturiskās ēkas šobrīd atrodas renovācijas procesā. Un tie, kas bieži ceļo uz Šušu, katru reizi var redzēt izmaiņas – pilsēta katru reizi izskatās arvien labāk.”

Forumā apspriež kritiskus globālas nozīmes jautājumus mediju un informācijas un komunikācijas jomā. Pasaules izcilie mediju līderi, eksperti diskutēs par jauniem žurnālistikas un komunikācijas instrumentiem digitālajā laikmetā, digitālo transformāciju, mediju pārvaldību un ilgtspējīgiem mediju biznesa modeļiem, patērētāju tendencēm un medijpratību jaunajos medijos, dezinformācijas un viltus ziņu apkarošanas metodēm, drošību žurnālistiem un citiem jautājumiem.

Forumā, kas rīkots pēc prezidenta Ilhama Alijeva norādījuma Heidara Alijeva gada ietvaros un saistībā ar Azerbaidžānas nacionālās preses 148. gadadienu, piedalās 150 ārvalstu viesi no aptuveni 50 valstīm, tostarp valsts informācijas aģentūras no 34 valstīm, 12 starptautiskajām organizācijām un plašsaziņas līdzekļu struktūrām.