Šī gada izgāšanās, bet nākamā gada panākumi: Saeimas vēlēšanās varēs izmantot bēdīgi slaveno pašvaldību vēlēšanu sistēmu

18:28, 8. oktobris 2025
Nākamgad Saeimas vēlēšanas, bet pašvaldību vēlēšanu fiasko vēl nav aizmirsts. Lai arī nesen notikušo vēlēšanu norisi kritizēja teju visa Latvija, to pašu vēlēšanu sistēmu plānots izmantot arī svarīgajās Saeimas vēlēšanās.

Kā norādīts “tv3” ziņu sadaļā, lai arī šāds lēmums tiek vērtēts kritiski, netiek izslēgta iespēja balsis skaitīt arī manuāli. Balsu skaitīšanai Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) plāno dot iecirkņiem brīvu izvēli.

Pašvaldību vēlēšanu likstu audits noslēdzies tikai nesen. Informācija par konkrēto problēmas cēloni netiek atklāta, jo tai ir ierobežota pieejamība. Tas saistīts ar vēlēšanu drošību, jo audita ziņojumā ietvertas tehniskas detaļas par sistēmas struktūru un konfigurāciju. Tomēr galvenais secinājums auditā ir skaidrs – netika atklātas nekādas arhitektūras vai programmatūras kļūdas, kas nākotnē liegtu sistēmas lietošanu, vēstīts portālā “tv3”.

CVK vadītājs Māris Zviedris paļaujas uz solījumiem, ka nākamgad elektroniskā balsu skaitīšanas sistēma strādās kā nākas. “Lai neatkārtotos šā gada bēdīgā pieredze, būs iespēja ar pašvaldību komisijas ziņu nekavējoties pāriet uz manuālu skaitīšanu. Tai pat laikā, ja viņi būs jau sākotnēji izvēlējušies skaitīt manuāli un tomēr secinās, ka nogurums būs liels un tomēr ar skeneri būs ātrāk, jebkurā brīdī to varēs izdarīt arī otrā virzienā,” paudis Zviedris.

Politoloģe, “Providus” direktore Iveta Kažoka “tv3” izteikusi kritiku par šādu plānu nākamā gada vēlēšanās: “Iemesls, kāpēc vispār skeneri tiek ieviesti, ir vēlēšanu drošība, tādā ziņa, ka mums jābūt pārliecinātiem, ka tas, kā cilvēki izdara savu izvēli, ir arī tas, kā šīs balsis tiek saskaitītas. Un skeneri ļauj šīs biļetes ieskenēt ātrā tempā, bez vēl iespējas kaut ko manipulēt, šīs balsis saskaitīt un vēl pārliecināties, ka balsis ir skaitītas pareizi.”

