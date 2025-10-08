Foto: AP/SCANPIX

“Viņi būs gatavi!” Krievijā durvis vaļā vērusi jauna skola – tas, ko jaunieši tur apgūs, diemžēl nepārsteidz 0

17:25, 8. oktobris 2025
Krievijā durvis vaļā vērusi dronu apmācības skola skolēniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem, informē medijs “Meduza”.

Krasnodarā 26. septembrī tika atklāta skola “Dobro i Nebo” (“Laipnība un debesis”), kas piedāvā pusaudžiem apmācību dronu montāžā, pilotēšanā un 3D drukāšanā. Skolu finansē Krasnodaras gubernatora birojs, un tajā apmācības ir bez maksas.

“Studenti trenēsies gan ar īstiem droniem, gan simulatoriem. Viņi iegūs praktisku pieredzi,” sacīja Krasnodaras mērs Jevgēņijs Naumovs. Instruktoru vidū ir pieredzējuši pasniedzēji un pat “īpašās militārās operācijas” dalībnieki.

Skolas direktore Anna Potinga noliedza, ka programma būtu vērsta uz militarizāciju. “Dronu pilotēšanas prasmes ir vērtīgas civiliedzīvotājiem. Protams, dzimtenes aizstāvēšana ir svarīga, bet mēs ceram, ka bērni savas prasmes izmantos miermīlīgi. Tomēr, ja kādreiz būs nepieciešams, viņi būs gatavi,” teica Potinga.

Programma ilgs aptuveni astoņus mēnešus, un dalībniekiem tiks rādīti arī Ukrainas droni, kurus Krievijas pusē apraksta kā “trofejas” no frontes.

