Jauna poliete traģiski mirst Bali viesnīcā pēc specifiskas diētas ievērošanas
Pasauli pāršalc pagājušā gada notikums – savu uzskatu dēļ Bali pērn mira jauna poliete.
Kā ziņo ārvalstu mediji, Polijas izcelsmes sieviete Karolīna Kžizaka, bijusī Līdsas universitātes studente, 2024. gada decembrī ieradās “Sumberkima Hill” kūrortā Bali, lūdzot viņai piešķirt villu ar baseinu.
Taču viesnīcas personāls bija šokēts, redzot viņas stāvokli – darbinieki atceras, ka Karolīna bijusi “izkāmējusi”, ar iegrimušām acīm un izteikti redzamu atslēgas kaulu. Viņa bijusi tik vārga, ka viesnīcas nakts administrators sievieti uz rokām aiznesis līdz viņas istabai. Personāls nekavējoties piedāvājis izsaukt mediķus, taču Karolīna kategoriski atteikusies. Arī nākamajā dienā, kad viesnīcas darbinieki vēlreiz mēģināja viņu pierunāt meklēt palīdzību, viņa palikusi nelokāma.
“The Cut” raksta, ka Karolīnas veselība strauji pasliktinājusies līdz brīdim, kad viņa vairs pati nespēja apgriezties gultā, un darbiniekiem nācies viņai palīdzēt. Drīz pēc tam viesnīca saņēmusi telefona zvanu no ceļabiedra, kurš paudis satraukumu, ka vairs nevar ar Karolīnu sazināties, un lūdzis pārbaudīt, vai viss kārtībā.
Vai “frutāriešu” (augļu) diēta ir bīstama?
Cīnoties ar anoreksiju, Karolina bija pievērsusies “frutārisma” diētai – vegānisma paveidam, kas balstās gandrīz tikai uz augļu lietošanu uzturā, dažkārt pievienojot riekstus un sēklas.
Uztura speciāliste Melainija Rodžersa “The Cut” skaidro, ka šāda ēšanas pieeja absolūti nav ilgtspējīga. Karolīna nāves brīdī svērusi aptuveni 22 kilogramus.
Pirms nāves viņa draugiem bieži atzinusies, ka jūtas ļoti vāja un bez enerģijas.
“Šādā uzturā trūkst pietiekama daudzuma olbaltumvielu, tauku un omega-3 taukskābju. Ķermenis faktiski darbojas “uz tukšas tvertnes”,” uzsvērusi Rodžersa.
Reģistrētā dietoloģe Keita Patona no Klīvlendas klīnikas norāda, ka “frutāriešu” diēta “parasti netiek rekomendēta uztura speciālistu vidū”, jo tā saistīta ar augstu nepietiekama uztura risku.
Patona piebilst: “Svara zudums, ko rada šī diēta, nav īsts ieguvums, jo cilvēks visbiežāk zaudē muskuļus, nevis taukus.”