FOTO: Ekrānšāviņš/ “Instagram” @carolina.mariie

Jauna poliete traģiski mirst Bali viesnīcā pēc specifiskas diētas ievērošanas 5

LA.LV
17:45, 8. oktobris 2025
Veselam Neticami stāsti

Pasauli pāršalc pagājušā gada notikums – savu uzskatu dēļ Bali pērn mira jauna poliete.

Reklāma
Reklāma
Kremlī joki vairs nevienam nav prātā: Putinu, iespējams, jau tuvākajā laikā gaida notikums, kas izmainīs visu
Kokteilis
“Es domāju, nu labi…znots paliek znots, sīkāk neiedziļinājos!” Kā Ojārs Rubenis veikalā izjokojis Andri Reizenbergu
Kokteilis
Kuras zodiaka zīmes aizsargā laba karma: kāds ir viņu veiksmes noslēpums? 7
Lasīt citas ziņas

Kā ziņo ārvalstu mediji, Polijas izcelsmes sieviete Karolīna Kžizaka, bijusī Līdsas universitātes studente, 2024. gada decembrī ieradās “Sumberkima Hill” kūrortā Bali, lūdzot viņai piešķirt villu ar baseinu.

Taču viesnīcas personāls bija šokēts, redzot viņas stāvokli – darbinieki atceras, ka Karolīna bijusi “izkāmējusi”, ar iegrimušām acīm un izteikti redzamu atslēgas kaulu. Viņa bijusi tik vārga, ka viesnīcas nakts administrators sievieti uz rokām aiznesis līdz viņas istabai. Personāls nekavējoties piedāvājis izsaukt mediķus, taču Karolīna kategoriski atteikusies. Arī nākamajā dienā, kad viesnīcas darbinieki vēlreiz mēģināja viņu pierunāt meklēt palīdzību, viņa palikusi nelokāma.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Mati, sēžamvieta, stāja… Atklāts, kuras ķermeņa daļas vīrieši visvairāk mīl sievietēs, un sievietes – vīriešos
Kāda laime! Kundze no Vidzemes loterijā laimē kaudzi naudas
“Priecāsimies par šo garlaicību, kamēr tā turpinās!” Inflācijas kopaina kļūst arvien labvēlīgāka patērētājam
Turpmākajās dienās viesnīcas darbinieki regulāri apmeklēja Karolīnu, piegādājot viņai tikai augļus – šāda diēta kūrortā nebija retums. Tomēr, redzot viņas stāvokli, personāls sāka aizvien ciešāk viņu uzraudzīt.

“The Cut” raksta, ka Karolīnas veselība strauji pasliktinājusies līdz brīdim, kad viņa vairs pati nespēja apgriezties gultā, un darbiniekiem nācies viņai palīdzēt. Drīz pēc tam viesnīca saņēmusi telefona zvanu no ceļabiedra, kurš paudis satraukumu, ka vairs nevar ar Karolīnu sazināties, un lūdzis pārbaudīt, vai viss kārtībā.

Kad personāls iegājis viņas istabā, Karolina atrasta nekustīga uz grīdas – viņa bija mirusi.

Vai “frutāriešu” (augļu) diēta ir bīstama?

Cīnoties ar anoreksiju, Karolina bija pievērsusies “frutārisma” diētai – vegānisma paveidam, kas balstās gandrīz tikai uz augļu lietošanu uzturā, dažkārt pievienojot riekstus un sēklas.

Uztura speciāliste Melainija Rodžersa “The Cut” skaidro, ka šāda ēšanas pieeja absolūti nav ilgtspējīga. Karolīna nāves brīdī svērusi aptuveni 22 kilogramus.

Pirms nāves viņa draugiem bieži atzinusies, ka jūtas ļoti vāja un bez enerģijas.

“Šādā uzturā trūkst pietiekama daudzuma olbaltumvielu, tauku un omega-3 taukskābju. Ķermenis faktiski darbojas “uz tukšas tvertnes”,” uzsvērusi Rodžersa.

Reģistrētā dietoloģe Keita Patona no Klīvlendas klīnikas norāda, ka “frutāriešu” diēta “parasti netiek rekomendēta uztura speciālistu vidū”, jo tā saistīta ar augstu nepietiekama uztura risku.

Lai gan augļi ir veselīgi, tie nedrīkst veidot vairāk par 25–30% no ikdienas uztura.

Patona piebilst: “Svara zudums, ko rada šī diēta, nav īsts ieguvums, jo cilvēks visbiežāk zaudē muskuļus, nevis taukus.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Kas notiek ar smadzenēm, ja cilvēks ievēro slaveno Vidusjūras diētu
Veselam
Šī populārā zupas diēta palīdz zaudēt svaru nieka septiņu dienu laikā, taču vai tā patiešām ir droša jūsu veselībai?
Veselam
Viņai bija “zarnas kā zīdainim” – kāds bija 117 gadus vecās sievietes diētas noslēpums?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.