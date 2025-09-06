Šī slimība liek mums dzīvot kā uz pulvera mucas jau 11 gadus. Eksperte iesaka, kā mazināt riskus 0

LA.LV
17:41, 6. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijas lopkopji jau vairāk nekā desmit gadus dzīvo pastāvīgā spriedzē, jo Āfrikas cūku mēris savvaļā joprojām apdraud ganāmpulkus. Dzintra Lejniece, Latvijas Cūku audzētāju asociācijas valdes locekle, Zemkopības ministrijas preses konferencē par īstenotajiem pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanā atzīst – biodrošība ir vienīgais veids, kā mazināt riskus.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Jūties noguris? 12 pārtikas produkti, kas palīdzēs ātri atgūt enerģiju un to nodrošināt visas dienas garumā
Veselam
Dabiski palīgi asinsspiediena kontrolei: 5 pārtikas produkti, kas palīdzēs to pazemināt
Mājas
Vai drīkst pļaut slapju vai mitru zāli? Atklājam, kāpēc šis ieradums var maksāt dārgi 42
Lasīt citas ziņas

“Mēs dzīvojam kā uz pulvera mucas jau 11 gadus. Tas, ko PVD minēja par biodrošības nepieciešamību 24/7, mēs to apzināmies. Bet mēs arī apzināmies – kamēr Latvijā savvaļā būs vīrusi, tikmēr mēs nevarēsim būt droši par saviem ganāmpulkiem,” preses konferencē pauda Lejniece.

Tas, ko šobrīd var darīt, ir veikt katras saimniecības iekšējo biodrošības auditu. Pārskatot un analizējot to, kā no vienas saimniecības citā varēja pārnēsāties slimība, tiek meklēti veidi, kā uzlabot biodrošību un mazināt riskus.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Visu spēli bija tāda sajūta” – Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki komentē aizvadīto spēli
VIDEO. Trīs vistas dod triecienu kaķim – drosmīgais uzbrukums pārsteidz skatītājus
Veselam
No glamūra līdz šausmām: telefonu un filtru apsēstība tuvākajā nākotnē pārvērtīs influencerus līdz nepazīšanai

Lejniece pauž, ka nav viegli būt trauksmes stāvoklī jau no 2014. gada. Viņa pateicas gan Zemkopības ministrijai, gan PVD par esošo sadarbību un kontaktu uzturēšanu. “Notiek informācijas un zināšanu apmaiņa, un tas ir tas, kas palīdz nozarei,” pauž Lejniece.

Jau ziņots, ka mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1008 mežacūkām 27 novadu 157 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.

Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 719 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā – 1048, 2016.gadā – 1146, 2017.gadā – 1431, 2018.gadā – 905, 2019.gadā – 430, 2020.gadā – 377, 2021.gadā – 448, 2022.gadā – 1274 mežacūkām, 2023.gadā – 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā – 1433 mežacūkām.

Šogad Latvijā reģistrēti arī astoņi ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Āfrikas cūku mēris Latvijā: konstatēts līdz šim lielākais uzliesmojums cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 cūku
Āfrikas cūku mēris sasniedz Bauskas novadu – inficētas trīs mājas cūkas
Āfrikas cūku mēris pārņem fermu Talsu pusē. Tūkstošiem rukšu tas ir pāragras nāves spriedums
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.