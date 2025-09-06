Šī slimība liek mums dzīvot kā uz pulvera mucas jau 11 gadus. Eksperte iesaka, kā mazināt riskus 0
Latvijas lopkopji jau vairāk nekā desmit gadus dzīvo pastāvīgā spriedzē, jo Āfrikas cūku mēris savvaļā joprojām apdraud ganāmpulkus. Dzintra Lejniece, Latvijas Cūku audzētāju asociācijas valdes locekle, Zemkopības ministrijas preses konferencē par īstenotajiem pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanā atzīst – biodrošība ir vienīgais veids, kā mazināt riskus.
“Mēs dzīvojam kā uz pulvera mucas jau 11 gadus. Tas, ko PVD minēja par biodrošības nepieciešamību 24/7, mēs to apzināmies. Bet mēs arī apzināmies – kamēr Latvijā savvaļā būs vīrusi, tikmēr mēs nevarēsim būt droši par saviem ganāmpulkiem,” preses konferencē pauda Lejniece.
Tas, ko šobrīd var darīt, ir veikt katras saimniecības iekšējo biodrošības auditu. Pārskatot un analizējot to, kā no vienas saimniecības citā varēja pārnēsāties slimība, tiek meklēti veidi, kā uzlabot biodrošību un mazināt riskus.
Lejniece pauž, ka nav viegli būt trauksmes stāvoklī jau no 2014. gada. Viņa pateicas gan Zemkopības ministrijai, gan PVD par esošo sadarbību un kontaktu uzturēšanu. “Notiek informācijas un zināšanu apmaiņa, un tas ir tas, kas palīdz nozarei,” pauž Lejniece.
Jau ziņots, ka mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1008 mežacūkām 27 novadu 157 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 719 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā – 1048, 2016.gadā – 1146, 2017.gadā – 1431, 2018.gadā – 905, 2019.gadā – 430, 2020.gadā – 377, 2021.gadā – 448, 2022.gadā – 1274 mežacūkām, 2023.gadā – 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā – 1433 mežacūkām.
Šogad Latvijā reģistrēti arī astoņi ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.