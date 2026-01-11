“Šī traģēdija vēlreiz mums pierāda!” “GASO” valdes priekšsēdētāja atgādina svarīgāko 0
Ilze Pētersone-Godmane, AS “GASO” valdes priekšsēdētāja TV24 atgādina, ka pati gāze jau nav bīstama, bet tieši nelikumīgas darbības ar to var apdraudēt kā savu, tā apkārtējo dzīvību. Jebkāda rīcība ar gāzes trubām, caurulēm, iekārtām pašiem ir aizliegta, tāpēc ir paredzēti speciālisti, kuri to izdara drošos apstākļos un ir apmācīti rīkoties.
Kā ziņots, gāzes sprādzienā Torņakalnā, daudzdzīvokļu namā Bauskas ielā, gāja bojā divi cilvēki – persona, kas kādā dzīvoklī veica nelegālas darbības ar gāzes vadu, un gāzes apgādes kompānijas “Gaso” Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi. Vēl divi cilvēki cietuši.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika nelegāli sabojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā daļēji sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Pēc sprādziena mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija aizliegta. Pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis nekavējoties pieaicināt sertificētu būvspeciālistu un veikt ēkas tehnisko apsekošanu. Tas nepieciešams, lai noteiktu bojājumu apmēru, kā arī nosacījumus ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai un iespējamos atjaunošanas scenārijus.