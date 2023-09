Evika Siliņa Foto. LETA © Zane Bitere Jaunievēlētā Ministru prezidente Evika Siliņa piedalās preses konferencē pēc apstiprināšanas Ministru prezidentes amatā.

Siliņa sola šogad mājsaimniecībām kompensēt 60% no "Sadales tīklu" aprēķinātā







No oktobra līdz gada beigām mājsaimniecībām kompensēs 60% no “Sadales tīklu” (ST) tarifā noteiktās fiksētās maksas par jaudu jeb tā dēvētā jaudas abonementa.

Par to šodien pēc koalīcijas sanāksmes žurnālistiem pavēstīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) un satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P).

Par attiecīgo likuma grozījumu virzīšanu izskatīšanai Saeimā otrdien, 19.septembrī, paredzēts lemt valdības sēdē.

Savukārt līdz 1.novembrim no atbildīgajām ministrijām jānāk ar risinājumu, kā nākamgad risināt ST tarifu kāpumu fiziskajām personām, atzīmēja Siliņa.

Kā iespējamos risinājumus no 2024.gada valdības vadītāja minēja gan iespēju pārskatīt ST tarifus, gan arī finanšu avotu meklēšanu tarifu straujā kāpuma risināšanai. Valainis no savas puses izteica iespējamību par elektroenerģijas tarifu samazinājumu no 1.janvāra vai agrāk.

Siliņa arī atgādināja, ka ap 90 000, 100 000 aizsargātajiem lietotājiem jau iepriekš ir piešķirts papildu atbalsts attiecībā uz elektroenerģijas rēķiniem.

Iepriekš daļā sabiedrības neapmierinātību izsaukuši jaunie, proporcionālie ievērojami paaugstinātie ST tarifi.

Kā ziņots, 1.jūlijā stājās spēkā “Sadales tīkla” un pārvades sistēmas operatora “Augstsprieguma tīkls” jaunie elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifi.

“Sadales tīkla” jauno tarifu ietekme uz mājsaimniecībām ir atšķirīga atkarībā no pieslēguma parametriem un patēriņa,

tostarp maksu nosaka, vai ir ir vienas fāzes (1F) vai trīs fāžu (3F) pieslēgums, vai slodze ir 16A, 20A, 25A, 32A, 40A vai vairāk, kā arī no patērētajām kilovatstundām (kWh).

Kompānijā minēja, ka dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir 1F pieslēgums un patēriņš ir 100 kWh mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaudzis par pieciem līdz septiņiem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Tikpat liels pieaugums ir privātmāju īpašniekiem ar 1F pieslēgumu un 125 kWh patēriņu mēnesī.

Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar 3F pieslēgumu ir atšķirīgs, ko ietekmē izvēlētā slodze.

Tostarp 3F pieslēgumam (16A vai 20A) rēķina pieaugs ir par apmēram 12-15 eiro bez PVN, bet 3F pieslēgumam ar 25A un vairāk – apmēram 18 eiro un vairāk bez PVN.

“Sadales tīkls” ir valstij piederošajā “Latvenergo” koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.