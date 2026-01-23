Distanču slēpošanas trase Uzvaras parkā, Rīgā.
Distanču slēpošanas trase Uzvaras parkā, Rīgā.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Siltāks tā arī nepaliks: laika prognoze šīs nedēļas pēdējai darba dienai 0

LETA
6:44, 23. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Piektdienas rītā debesis virs Latvijas ir pārsvarā mākoņainas, liecina meteoroloģiskā informācija.

Kokteilis
PSRS laiku mode: 6 neglītākās lietas padomju sievietes garderobē 1
Kokteilis
“Šīs sāpes nevar izstāstīt, ne reizi vien esmu mēģinājis izdarīt ļaunāko!” Atis Ieviņš par sievas neuzticību 56
Sievietes atzīstas – 10 vīriešu ieradumi, ar kuriem ir gandrīz neiespējami sadzīvot
Lasīt citas ziņas

Vietām nedaudz snieg. Sniega biezums novērojumu stacijās ir nemainīgs – no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 23-24 centimetriem Rucavā, Dagdā un Krāslavas novada Piedrujā.

Pūš lēns līdz mērens austrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniedz 6-12 metrus sekundē. Gaisa kvalitāte laba.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mazliet pietrūka līdz tukšam bankas kontam,” Jurgita stāsta, kā, pašai nezinot, iekritusi krāpnieku slazdā
VIDEO. Uzmanību – ceļu šķērso laukirbes! LVM darbinieks iemūžina amizantu skatu Latgalē
Vai, dieniņ! Krievijas publiskajā telpā izskan reta atzīšanās – ziņojums ātri tiek dzēsts

Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no -3,2 grādiem Kolkā līdz -8,8 grādiem Alūksnē.

Rīgā debesis sedz mākoņi, pūš austrumu, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra -4..-5 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -2,6 grādiem Kolkā līdz -6,6 grādiem Alūksnē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 22. janvārī bija +19 grādi Spānijas dienvidaustrumu piekrastē un Grieķijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -26 grādi Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas ziemeļos, kā arī -39 grādi Krievijā.

Dienas gaitā gaisa temperatūra nepaaugstināsies

Piektdien gaisa temperatūra Latvijā saglabāsies līdzīga kā naktī un nepārsniegs -3..-8 grādus, prognozē sinoptiķi.

Debesis klās mākoņi, vietām uzspīdēs saule un vietām nedaudz snigs.

Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, Kurzemē ar brāzmām līdz 12 metriem sekundē.

Rīgā darba nedēļa noslēgsies ar pārsvarā mākoņainu laiku, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu vējam, gaisa temperatūra būs -5 grādi.

Laikapstākļus nosaka anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1018 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1024 hektopaskāliem Alūksnes novadā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sniegs un sniegvilksnis: kādus laikapstākļus šodienai prognozē sinoptiķi?
VIDEO. Pieķerts noziegumā: cauna nekaunīgi izēd putnu barotavu
Zeme augustā uz 7 sekundēm zaudēs gravitāciju? NASA nāk klajā ar svarīgu paziņojumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.