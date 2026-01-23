Siltāks tā arī nepaliks: laika prognoze šīs nedēļas pēdējai darba dienai 0
Piektdienas rītā debesis virs Latvijas ir pārsvarā mākoņainas, liecina meteoroloģiskā informācija.
Vietām nedaudz snieg. Sniega biezums novērojumu stacijās ir nemainīgs – no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 23-24 centimetriem Rucavā, Dagdā un Krāslavas novada Piedrujā.
Pūš lēns līdz mērens austrumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniedz 6-12 metrus sekundē. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no -3,2 grādiem Kolkā līdz -8,8 grādiem Alūksnē.
Rīgā debesis sedz mākoņi, pūš austrumu, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra -4..-5 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -2,6 grādiem Kolkā līdz -6,6 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 22. janvārī bija +19 grādi Spānijas dienvidaustrumu piekrastē un Grieķijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -26 grādi Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas ziemeļos, kā arī -39 grādi Krievijā.
Dienas gaitā gaisa temperatūra nepaaugstināsies
Piektdien gaisa temperatūra Latvijā saglabāsies līdzīga kā naktī un nepārsniegs -3..-8 grādus, prognozē sinoptiķi.
Debesis klās mākoņi, vietām uzspīdēs saule un vietām nedaudz snigs.
Pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, Kurzemē ar brāzmām līdz 12 metriem sekundē.
Rīgā darba nedēļa noslēgsies ar pārsvarā mākoņainu laiku, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu vējam, gaisa temperatūra būs -5 grādi.
Laikapstākļus nosaka anticiklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1018 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1024 hektopaskāliem Alūksnes novadā.