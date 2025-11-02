Ukrainas bruņoto spēku komandieris Sirskis (foto &#8211; pa kreisi).
Ukrainas bruņoto spēku komandieris Sirskis (foto – pa kreisi).
Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Sirskis paziņo, ka Ukrainas spēki Pokrovskā tomēr neesot aplenkti, bet tur ir kāda bīstama nianse 0

LA.LV
12:45, 2. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas bruņoto spēku galvenais komandieris ģenerālis Aleksandrs Sirski paziņojis, ka Ukrainas spēki saskārušies ar “daudztūkstošu” pretinieka spēku, taču noraidījis Krievijas apgalvojumus par to aplenkšanu vai bloķēšanu. Tajā pašā laikā viņš apstiprināja, ka izlūkošanas specvienības tika izvietotas, lai aizsargātu svarīgākās apgādes līnijas, vēsta Unian.net.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka”
Veselam
7 produkti, kurus iekļaujot uzturā katru dienu, saņemsiet teju visas organismam nepieciešamās barības vielas
Kokteilis
3 horoskopa zīmēm novembris būs īsts pārmaiņu mēnesis – dzīve sagriezīsies kājām gaisā
Lasīt citas ziņas

Krievijas spēki pastiprinājuši uzbrukumu Pokrovskai — nozīmīgam transporta un apgādes mezglam, kura sagrābšana varētu dot impulsu Krievijas centieniem okupēt pārējo reģionu.

Kā raksta BBC, specvienību izvietošana liecina par Ukrainas valdības apņēmību noturēt pilsētu, kuru Krievija mēģina sagrābt jau vairāk nekā gadu: “Militārs avots Doņeckas apgabalā BBC ziņoja, ka Ukrainas spēki nav aplenkti, taču viņu apgādes līnijas tika apšaudītas no Krievijas puses.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Atrasts vainīgais, kurš tiek apsūdzēts nelegālā elektrības pieslēguma ierīkošanā Andreja Elksniņa īpašumā
Tuvumā palikuši tikai pakalpiņi. Putins arvien vairāk zaudē Krievijas elites cieņu, pārvēršoties par “kārpainu pīli”
“Jādomā, ka nevienam nav nācies zaudēt tuvinieku…” Sieviete uzrunā šoferus, rosinot satiksmē vairāk domāt arī par citiem

Analītiķu “DeepState” novērtējumā aptuveni puse Pokrovska ir tā saucamā “pelēkā zona”, kur neviena puse pilnībā nekontrolē situāciju. Par “pelēko zonu” raksta arī Amerikas Kara pētījumu institūts, piebilstot, ka Ukrainas spēki “nedaudz virzījās uz priekšu” nesenajās pretuzbrukuma operācijās uz ziemeļiem no Pokrovska.

Savukārt Ukrainas 7. desanta un trieciena korpuss paziņojis, ka Ukrainas spēki ir “uzlabojuši taktisko stāvokli” Pokrovskā, tomēr situācija joprojām ir “sarežģīta un dinamiska”.

Ģenerālis Nikolajs Malomužs norāda, ka Krievija cenšas sagrābt Pokrovsku un Mirnogradu, lai turpinātu virzību uz Konstatinovku un Kramatorsku. Tajā pašā laikā viņš atzīmēja, ka, pateicoties Ukrainas specdienestu koordinētajam darbam Pokrovska rajonā, jau ir redzami rezultāti, jo Krievijai nav iespēju paplašināt savu progresu vai papildināt rezervju spēkus pilsētā.

Iepriekš situāciju Pokrovskā komentēja arī prezidents Volodimirs Zelenskis, uzsverot, ka aizsardzības spēki pilsētā nav aplenkti. Viņš arī paziņoja, ka Krievija šajā reģionā ir sapulcinājusi apmēram 170 tūkstošus karavīru, tomēr pretinieks “neuzņemas dominanci” šajā virzienā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pēc tikšanās ar Sji Dzjiņpinu Tramps izplatījis noslēpumainu paziņojumu par “mūžīgo mieru”
“Putins ir pazaudējis saikni ar realitāti” – eksperts atklāj Kremļa diktatora trakās un nerimtošās ambīcijas
Putins ļoti baidās: tikai viena lieta var izraisīt masu nemierus visā Krievijā, un ukraiņi viņus tam gatavo
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.