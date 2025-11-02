Sirskis paziņo, ka Ukrainas spēki Pokrovskā tomēr neesot aplenkti, bet tur ir kāda bīstama nianse 0
Ukrainas bruņoto spēku galvenais komandieris ģenerālis Aleksandrs Sirski paziņojis, ka Ukrainas spēki saskārušies ar “daudztūkstošu” pretinieka spēku, taču noraidījis Krievijas apgalvojumus par to aplenkšanu vai bloķēšanu. Tajā pašā laikā viņš apstiprināja, ka izlūkošanas specvienības tika izvietotas, lai aizsargātu svarīgākās apgādes līnijas, vēsta Unian.net.
Krievijas spēki pastiprinājuši uzbrukumu Pokrovskai — nozīmīgam transporta un apgādes mezglam, kura sagrābšana varētu dot impulsu Krievijas centieniem okupēt pārējo reģionu.
Kā raksta BBC, specvienību izvietošana liecina par Ukrainas valdības apņēmību noturēt pilsētu, kuru Krievija mēģina sagrābt jau vairāk nekā gadu: “Militārs avots Doņeckas apgabalā BBC ziņoja, ka Ukrainas spēki nav aplenkti, taču viņu apgādes līnijas tika apšaudītas no Krievijas puses.”
Analītiķu “DeepState” novērtējumā aptuveni puse Pokrovska ir tā saucamā “pelēkā zona”, kur neviena puse pilnībā nekontrolē situāciju. Par “pelēko zonu” raksta arī Amerikas Kara pētījumu institūts, piebilstot, ka Ukrainas spēki “nedaudz virzījās uz priekšu” nesenajās pretuzbrukuma operācijās uz ziemeļiem no Pokrovska.
Savukārt Ukrainas 7. desanta un trieciena korpuss paziņojis, ka Ukrainas spēki ir “uzlabojuši taktisko stāvokli” Pokrovskā, tomēr situācija joprojām ir “sarežģīta un dinamiska”.
Ģenerālis Nikolajs Malomužs norāda, ka Krievija cenšas sagrābt Pokrovsku un Mirnogradu, lai turpinātu virzību uz Konstatinovku un Kramatorsku. Tajā pašā laikā viņš atzīmēja, ka, pateicoties Ukrainas specdienestu koordinētajam darbam Pokrovska rajonā, jau ir redzami rezultāti, jo Krievijai nav iespēju paplašināt savu progresu vai papildināt rezervju spēkus pilsētā.
Iepriekš situāciju Pokrovskā komentēja arī prezidents Volodimirs Zelenskis, uzsverot, ka aizsardzības spēki pilsētā nav aplenkti. Viņš arī paziņoja, ka Krievija šajā reģionā ir sapulcinājusi apmēram 170 tūkstošus karavīru, tomēr pretinieks “neuzņemas dominanci” šajā virzienā.