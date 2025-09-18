“Šis ir jauninājums!” jeb kā darbosies sabiedriskais transports pēc pieprasījuma 0
Sabiedrisko transportu pēc pieprasījuma plānots ieviest nākamā gada beigās, norādījusi Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja Annija Novikova. Viņa informēja, ka transportu pēc pieprasījuma izpildīs attālākos reģionos ar M1 kategorijas automobiļiem, kuros ir četras līdz astoņas sēdvietas. Patlaban notiek sagatavošanās darbi, tostarp plānots izstrādāt speciālu lietotni un zvanu centru, lai pakalpojumu pielāgotu cilvēku vajadzībām.
Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš papildināja, ka patlaban pakalpojuma finansēšanas avots tiek saskaņots ar Eiropas Komisiju (EK), kā arī nākamā gada ceturtajā ceturksnī ir plānota informatīvā kampaņa, lai iedzīvotājiem skaidrotu šī pakalpojuma darbību.
Šis ir jauninājums, turklāt plānots iegādāties bezemisiju vai mazemisiju transportlīdzekļus, bet pārvadājumi būs neregulāri – cilvēks varēs piezvanīt uz zvanu centru vai ieiet aplikācijā un paziņot, ka no konkrētas pieturas vēlēsies pārvietoties uz sev vēlamo galamērķi, TV24 raidījumā “Dienas personība” sacīja Jānis Lapiņš, Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs.
Dispečeri reģistrēs pieprasījumu, apziņojot, ka noteiktā laika periodā ieradīsies transportlīdzeklis, kas cilvēku aizvedīs uz mobilitātes punktu, kur varēs pārsēsties tālāk vajadzīgajā transportlīdzeklī – vilcienā vai autobusā, kas aizvedīs, piemēram, uz Rīgu.
Kā saka Lapiņš, šādā veidā centīsimies palīdzēt cilvēkiem, kuriem transports šobrīd ir grūti pieejams: “Biļešu cenu politikā izmaiņas nav paredzētas, balstoties uz pieprasījumu, cenas būs esošajā līmenī.”Eksperts paredz, ka Latvijā šis princips tiks ieviests visā valstī no 2027. gada pirmā ceturkšņa.