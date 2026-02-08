Džeks Langs un Džefrijs Epstīns
Džeks Langs un Džefrijs Epstīns
Foto. Scanpix/:LETA

Epstīna lieta. Francijā no amata atkāpjas augsta Arābu pasaules institūta amatpersona un arī viņa meita 0

LETA
20:40, 8. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Francijā atkāpies no amata Arābu pasaules institūta vadītājs Džeks Langs, kas minēts notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiālos.

86 gadus vecais Langs ir augstākā Francijas amatpersona, kas minēta nesen publiskotajos Epstīna lietas materiālos. Pieminēšana dokumentos vēl nenozīmē, ka persona pastrādājusi noziegumu, bet tas met negatīvu ēnu uz reputāciju.

Langs bija uzaicināts svētdien ierasties Ārlietu ministrijā, kas pārrauga Arābu pasaules institūru, un sniegt paskaidrojumus, taču viņš iesniedzis atlūgumu.

Langa advokāts Lorāns Merlē svētdien sacīja radiostacijai RTL, ka Langs amatu atstāj ar dziļām skumjām, tomēr Arābu pasaules institūta intereses viņam ir pirmajā vietā.

Francijas mediji ziņo, ka Langs vairākkārt vērsies pie Epstīna ar lūgumiem pēc līdzekļiem vai pakalpojumiem, savukārt viņa meitas vārds parādās dokumentos, kas saistīti ar ārzonas uzņēmumu, kas viņai piederējis kopīgi ar Epstīnu.

Viņa meita, filmu producente Karolīna Langa, pirmdien atkāpās no Neatkarīgās producentu savienības vadītājas amata.

Langs, kas gandrīz 20 gadus atradies kultūras ministra un izglītības ministra amatos dažādās Francijas valdībās, ir noliedzis, ka būtu zinājis par Epstīna noziegumiem. Trešdien viņš atteicās atkāpties no Arābu pasaules institūta prezidenta amata, taču spiediens uz viņu pieauga.

Arābu pasaules institūtu Langs vadīja kopš 2013. gada.

