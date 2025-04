Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Foto: Zane Bitere/LETA

Vai mūsdienās patiesības meklējumi ir aktuāli? “Šī objektīvā patiesība ir, lai arī tā nav acīm redzama,” uzskata arhibīskaps Ieteikt







“Postmodernajā pasaulē tiek apgalvots, ka vispār nav objektīvas patiesības. Katram ir sava patiesība,” tā intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” Lieldienu svētku nedēļas ietvaros sacīja Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, atbildot uz jautājumu, vai mūsdienās “patiesības meklējumi” vēl ir aktuāli.

Reklāma Reklāma

“Līdz absurdam var novest šo apgalvojumu, jo tad, kad katram ir sava patiesība, tad nav vienojošā vektora. Tad sabiedrība pilnīgi izšķīst,” turpināja teikt Stankevičs, sīkāk pievēršoties patiesības meklējumu salīdzinājumam ar “Krilova fabulām”, kurās galvenie varoņi ir vēzis, gulbis un līdaka.

“Ja katrs sabiedrības loceklis velk uz savu pusi, tad sabiedrība vispār nevar pastāvēt – iestājas pilnīgs nihilisms un anarhija. Respektīvi, kaut kas ir vajadzīgs kopīgs – kopīgais vektors. Objektīvs skats uz pasauli un cilvēku tomēr rāda, ka ir kopīgie principi ne tikai dabas likumu līmenī, bet arī morālo principu līmenī. Tie ir ierakstīti cilvēka dabā, un mēs varam tikai tos atklāt,” uzsvēra Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts intervijā TV24 raidījumā.

Līdz ar to var secināt, ka “šī objektīvā patiesība ir, lai arī tā nav acīm redzama – to nevar ar neapbruņotu aci saskatīt,” norādīja Stankevičs. Vai patiesība tad jāmeklē Svētajos Rakstos?

“Šeit var teikt, ka Dievs mums ir iedevis divas grāmatas – viena ir dabas grāmata, otra – Svētie Raksti. Ja starp tām sanāk pretruna, tad jāskatās, kuru no tām mēs neesam pareizi sapratuši un interpretējuši, jo no viena Radītāja nevar iznākt ārā pretrunīgas lietas,” atzina Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Stankevičs TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, runājot par to, vai mūsdienās “patiesības meklējumi” vēl ir aktuāli.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu raidījumu “Dienas personība ar Veltu Puriņu” skatieties TV24 ēterā piektdiena, 18.aprīlī, pulksten 9:30!