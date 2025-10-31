VIDEO. “Šlesers dabūs lodi pierē…” Izskanējušie draudi liek drošības dienestiem rīkoties nekavējoties 2
Aināram Šleseram šodien tika izteikti atklāti draudi nogalināt. Ainārs Šlesers nekavējoši vērsās pie drošības dienestiem. Valsts drošības dienesti ir aizturējuši personu, kura šodien izteica šos draudus Aināru Šleseru nogalināt, nošaujot. Šobrīd notiek drošības dienestu izmeklēšana.
Ainārs Šlesers pateicas drošības dienestiem par to, ka tie rīkojās operatīvi un, ka informācija ir operatīvi uztverta un novērtēta. Ainārs Šlesers uzskata, ka politiskajās cīņās aicināt ķerties pie ieročiem un draudēt ir zemiski pret jebkuru oponentu, jo vairāk – pret partiju, kura ir par dabiskas ģimenes vērtībām.
Zīmīgi un nav nejauši, ka vakardienas Saeimas sēdē debatēs no “Jaunās Vienotības” un “Progresīvo” deputātiem tika piesaukts Ainārs Šlesers kā vienīgais, kurš ir atbildīgs par visu, kas valstī nav kārtībā un, it īpaši, par vardarbības pret sievietēm izskaušanu.
To agresīvi un nekaunīgi realizēja “Jaunās Vienotības” un “Progresīvie” līderi Edmunds Jurēvics un Andris Šuvajevs, tādējādi netieši mudinot fiziskai vērsties pret Aināru Šleseru personīgi.
Ainārs Šlesers sociālajā medijā “X” publicējis video, kurā kāds vīrietis necenzētos vārdos draud viņu nogalināt, demonstratīvi rādot somu ar ieroci. “Soma man ir sagatavota un es plānoju nošaut Šleseru, ierocis man ir jau pielādēts,” video sacīja vīrietis, piebilstot, ka Šlesers dabūs lodi pierē.
Aicinu Valsts drošības dienestus rīkoties❗️
Esmu saņēmis šādu video, kurā man nezināms cilvēks paziņo, ka plāno mani nogalināt❗️
Tikko saņēmu ziņu no Drošības dienestiem, ka cilvēks, kurš draudēja mani nogalināt, ir jau aizturēts❗️
Paldies drošības dienestiem par ātru un… pic.twitter.com/lwtw8SOUt5
— Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) October 31, 2025