“Sliktākā vieta, kurā es līdz šim esmu bijis!” Tūrists Rīgā saskāries ar diskriminējošu attieksmi un sacēlis traci soctīklos 29
Latvijā tūrisms ir ļoti nozīmīgs. Tas stimulē ekonomiku un labo slavu. Tomēr pēdējā laikā arvien vairāk no sabiedrības ir jūtams naids pret iebraucējiem – gan tiem, kas šeit mācās vai strādā, gan tie, kas šeit ceļo.
Kāds ceļotājs no Āfrikas ir piedzīvojis šādu situāciju, ar kuru plašāk dalās vietnē “Threads”. Teksts oriģināli publicēts angļu valodā.
“Latvija ir sliktākā vieta, kurā es līdz šim esmu bijis. Jau no paša sākuma jutos ļoti nevēlams. Iegāju veikalā, lai kaut ko nopirktu, bet man atteica pārdot to, ko vēlējos, rasu aizspriedumu dēļ. Diemžēl man nācās saīsināt savu ceļojumu,” vēsta “Jojo Travels” – āfrikānis, kurš plāno apceļot visas pasaules valstis.
Latvieši gan ir sarosījušies komentāru sadaļā, braši aizstāvot savu zemi. Daudzi norāda, ka pēc viena notikuma nevar secināt par visu valsti. Tāpat komentētāji min, ka, visticamāk, ceļotājam pagadījās vecāka gadu gājuma pārdevēja, kura neprot runāt angliski. Zemāk ieskats komentāros. Visi komentāri pārtulkoti no angļu valodas uz latviešu.
“Lasot tavu komentāru par to, kas notika veikalā, tev netika “atteikts pirkt rases dēļ”. Vecā kundze vienkārši nesaprata angļu valodu un padevās, kas ir saprotami – nav likuma, kas noteiktu, ka veikala darbiniekam obligāti jāzina angļu valoda. Tu vienkārši spēlē upura lomu.”
“Visi svešinieki domā, ka latvieši viņus ienīst – tici man, tas nav rasisms, mēs vienkārši nesmaidām svešiniekiem.”
“Vai vari pastāstīt, kurš veikals tas bija un kas tieši notika? Un vai būtu pareizi vispārināt? Tava loģika ir šāda: viens veikala darbinieks = rasists = visa valsts = rasistiska = Latvija = sliktākā vieta pasaulē.”
“Jā, latvieši kopumā nav rasistiski. Visticamāk, šim stāstam bija vēl kāda puse.”
“Tikai pirms aptuveni mēneša vēl viens melnādains ceļotājs apmeklēja Latviju. Viņam bija lieliska pieredze – viņš izbaudīja ēdienu, un cilvēki bija viesmīlīgi. Domāju, ka tas lielā mērā ir atkarīgs no paša cilvēka.”
“Man žēl dzirdēt, ka tev bija tik negatīva pieredze, bet, vai tas nav mazliet pārspīlēti – spriest par visu valsti, balstoties tikai uz vienu incidentu ar pārdevēju?”
“Es jūtos tāpat Norvēģijā. Un tā nav tikai ceļojuma pieredze. Latvija ir normāla valsts – es tur esmu bijis un man nebija problēmu; viņi ir stingri, bet tas arī viss. Vācijā ir daudz sliktāk, cilvēkos tur trūkst cilvēcības.”
“Reiz pie manis Rīgā mēnesi dzīvoja meitene no Kamerūnas. Viņa bija dusmīga, ka neviens uz ielas nenāk klāt un nesāk sarunu, kā, piemēram, Taizemē. Man nācās paskaidrot, ka Latvijā cilvēki ar atšķirīgu ādas krāsu netiek uztverti citādi. Viņa par to bija mazliet noskumusi.”
“Es tev vispār neticu – mans vīrs ir melnādains, un viņš vispār nejūt nekādu rasismu!! Un viņam Latvija ļoti patīk.”