“Slimības, kas agrāk skāra seniorus, arvien biežāk skar jaunus cilvēkus!” Neiroloģe skaidro iemeslus 0

20:42, 18. oktobris 2025
TV24 raidījumā “Uz līnijas” neiroloģe Zane Anna Litauniece skaidroja, ka arvien vairāk jaunu cilvēku saskaras ar slimībām, kuras iepriekš tika uzskatītas par “veco cilvēku slimībām”, piemēram, demenci. Speciāliste uzsver, ka šī tendence nav tikai Latvijā — tā novērojama visā pasaulē, un situācija tiešām ir satraucoša.

Arvien vairāk tiek diagnosticētas saslimšanas cilvēkiem pirms 65 gadu vecuma, kas tradicionāli tika uzskatīta par robežšķirtni, kad visbiežāk parādās demence un tās pirmie simptomi. Pašlaik pirmās iezīmes var parādīties jau ap 50 gadu vecumu vai pat agrāk, kas ir satraucoši. To pēta gan zinātnieki, gan neirologi un psihiatri visā pasaulē, īpaši ASV (Amerikas Savienotajās valstīs).

Viņa norāda, ka viens no galvenajiem iemesliem ir dzīvesveids — kā mēs ēdam, kustamies, izturamies pret sevi, strādājam un pavadām steidzīgo ikdienu. Šo faktoru kopums būtiski ietekmē veselību un veicina agrāku saslimšanu.

Kā jāēd?

Neiroloģe rekomendē vidusjūras diētu, kas ir plaši pētīta un ieteicama gan kardiologu, gan neirologu vidū. Lai gan mūsdienās parādījušās dažādas jaunas tendences smadzeņu darbības uzlabošanai, speciāliste uzsver, ka vidusjūras diēta joprojām ir ļoti ieteicama.

Runājot par konkrētiem produktiem atmiņas uzlabošanai, Litauniece atzīst, ka tautas teiciens par biezpiena ēšanu atmiņas uzlabošanai nav mīts: “Biezpienā ir olbaltumvielas un citas labās lietas, lai mūsu smadzenes būtu paēdušas.”

