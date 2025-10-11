Vidusjūras diēta var izglābt tavus zobus! Izvairies no slimības, kas skar miljoniem cilvēkus 0
Vidusjūras diēta jau sen tiek slavēta kā itāļu un spāņu ilgdzīvošanas un veselības noslēpums, kā arī tā ir pie vainas, ka šajās valstīs ir zems sabiedrības aptaukošanās līmenis un zems ar uzturu saistītu slimību līmeņa risks.
Tagad Lielbritānijas zinātnieki atklājuši, ka tie, kuri stingri ievēro šo diētu – kas ietver liesu gaļu, mājputnu gaļu, graudus un daudz augļu un dārzeņu –, retāk cieš no smagām smaganu slimībām.
Izvērtējot gandrīz 200 pieaugušo uzturu, pētnieki konstatēja, ka tie, kuri neievēro augiem bagātu diētu un ēd vairāk sarkanās gaļas, biežāk cieš no smaganu slimībām. Aptuveni 45% britu cieš no smaganu slimībām, kas smagākajos gadījumos var izraisīt zobu zudumu.
Zinātnieki, kuri šos atklājumus nodēvēja par “svarīgiem”, gan neizskaidro, kāpēc sarkanā gaļa var veicināt šo stāvokli, taču uzskata, ka augu diētas satur vairāk makro un mikroelementu, kas samazina iekaisumu.
Dr. Džuzepe Mainas, Londonas Karaļa koledžas klīniskās zobārstniecības pētnieks un pētījuma līdzautors, sacīja: “Mēs novērojām, ka smaganu slimības smagums, uzturs un iekaisums var būt saistīti. Šie aspekti jāizvērtē holistiski, ārstējot smaganu slimības.”
Profesors Luidži Nibali, periodontoloģijas eksperts un pētījuma līdzautors, piebildis, ka arvien vairāk pierādījumu liecina par sabalansēta uztura nozīmi smaganu veselības uzturēšanā.
Pētījuma dalībnieki aizpildīja uztura anketas. Pēc tādu faktoru kā vecums, smēķēšanas statuss un dzimums izslēgšanas tika konstatēts, ka tie, kuri ēda vairāk sarkanās gaļas un neievēroja Vidusjūras diētu, uzrādīja augstāku riska marķieru līmeni, tostarp interleikīnu-6 (IL-6) un C-reaktīvo olbaltumu (CRP). Šie marķieri palielinās traumas vai iekaisuma klātbūtnē organismā, un augstāks to līmenis nozīmē lielāku risku uz smaganu slimībām.
Augstāks dārzeņu, pākšaugu un piena produktu patēriņš tika saistīts ar zemāku CRP līmeni, kas liecina par to labvēlīgo ietekmi. Pētnieki gan norādījuši, ka uzturs jāņem vērā, izvērtējot periodontītu un iekaisumu, taču uzsvēra, ka rezultāti jāinterpretē piesardzīgi un nepieciešami plašāki pētījumi ar detalizētākām uztura anketām un kaloriju patēriņa datiem.